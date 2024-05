La giunta regionale di Todde approva tre provvedimenti chiave

Il primo, su proposta dell’assessora degli Affari generali, personale e riforma della regione Mariaelena Motzo, d'intesa con la presidente Todde, consiste in un atto d’indirizzo riguardo le procedure per il conferimento delle funzioni di direttore generale. Una mossa necessaria per mettere ordine nella burocrazia regionale, puntando a garantire trasparenza e meritocrazia nella nomina di figure chiave.





Il secondo provvedimento adottato riguarda una cruciale variazione di bilancio. Proposta dall’assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, e sostenuta dalla Motzo, questa delibera consente finalmente l’iscrizione nei capitoli del bilancio regionale delle risorse necessarie per il pagamento dell’“indennità di amministrazione e forestale”. Tale indennità, prevista dal Contratto collettivo regionale di lavoro, era rimasta in sospeso in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 68 del 20 febbraio 2024, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo, dando così il via libera alla Giunta per procedere con l'erogazione.





Il terzo provvedimento, proposto dall’assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica, Francesco Spanedda, consente la riapertura dei termini per la presentazione degli adempimenti per la richiesta dei contributi di funzionamento a favore delle Compagnie barracellari. I Comuni avranno tempo fino al 31 maggio 2024 per presentare le “Dichiarazioni del Sindaco” e le “Domande di contributo”, e integrare eventuali istanze già presentate. Una misura che si prefigge di supportare concretamente le attività di queste compagnie, cruciali per la sicurezza e il funzionamento locale. Con queste delibere, la Giunta Todde dimostra di voler affrontare con decisione e pragmatismo le sfide amministrative, delineando un percorso chiaro per la gestione delle risorse e delle funzioni regionali.

Convocata dalla presidente Alessandra Todde, la Giunta regionale si è riunita questa mattina a Cagliari, nei locali del Consiglio regionale. All’ordine del giorno tre provvedimenti di rilievo che delineano un chiaro percorso politico-amministrativo.