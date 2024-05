Fratelli d’Italia ad Alghero: Sostegno leale a Marco Tedde per le prossime elezioni comunali

La dirigenza del partito, la sua base costituita dagli iscritti e dai simpatizzanti oltre che, ovviamente, ogni singolo candidato, sostengono lealmente Marco Tedde. Lo facciamo perché da sempre chi crede e segue Fratelli d’Italia è leale e mantiene gli impegni che assume. Lo facciamo perché crediamo che Marco Tedde abbia la competenza e l’esperienza per amministrare insieme a noi Alghero al meglio. Lo facciamo perché siamo alternativi all’armata Brancaleone costituitasi per cercare di conquistare Alghero e perché siamo certi che non siano portatori di una proposta credibile, vista la totale disomogeneità dei propri componenti.





Altrettanto lealmente e con entusiasmo sosteniamo la candidatura alle elezioni europee della nostra leader Giorgia Meloni e del “nostro” Salvatore Deidda!





Il coordinatore di Fratelli d’Italia Alghero Marco Di Gangi

Per fare chiarezza una volta per tutte, sgombrare il campo da illazioni, da speculazioni, da incursioni di professionisti delle fake news, oltre che da provocatori al servizio dei nostri avversari: Fratelli d’Italia ad Alghero come in Regione e in Italia è partito fondante del centro destra e per le prossime elezioni comunali di Alghero sostiene senza riserve e con il massimo impegno la candidatura a sindaco di Marco Tedde indicato dai coordinamenti regionali dei partiti della coalizione stessa.