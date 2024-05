Antonio Costantino si candida a consigliere per "Alghero al centro": Una vita al servizio della città

La carriera di Costantino è stata segnata da importanti riconoscimenti, inclusi elogi diretti dal capo dello stato italiano, testimonianza del suo impegno e della sua dedizione al miglioramento dell'offerta turistica e della qualità della vita ad Alghero. Questo percorso, a suo dire, è sufficiente per meritare rispetto e considerazione, specialmente in un contesto in cui si percepisce un urgente bisogno di cambiamento.





Nel delineare le motivazioni della sua candidatura, Costantino critica aspramente l'attuale gestione della città, facendo riferimento alle proposte di Tedde candidato a sindaco per il centro destra, le quali lo hanno particolarmente allarmato: "Ho letto le proposte di Tedde sul palatenda che mi hanno fatto raddrizzare i capelli," ha dichiarato, riferendosi a idee di sviluppo che considera superficiali e poco efficaci per rispondere ai reali bisogni dei cittadini.





Esplicito nel suo amore per Alghero, Costantino vede la città in uno stato di declino, gestita da persone che ritiene incompetenti. La sua visione per il futuro di Alghero è quella di una comunità dove i giovani possano trovare reali opportunità senza essere costretti a emigrare. Critica le soluzioni temporanee e spettacolari, come l'acquisto di grandi tende per eventi continuativi, che a suo parere sono solo palliativi che non affrontano le radici dei problemi della città.





Con una campagna che promette di essere attiva e partecipativa, Costantino è determinato a confrontarsi apertamente con i cittadini, specialmente con i giovani, per capire le loro ambizioni e speranze. "Non ho bisogno di cercare poltrone o prebende," afferma, "nutro solo la speranza di essere ascoltato per le mie idee e per i miei sogni." Nel suo invito al dialogo, Costantino chiama tutti i cittadini a lasciare da parte le battute e le critiche non costruttive per unirsi in un impegno collaborativo volto a ridare a Alghero un governo capace di guidare la città verso un futuro di ordine, legalità e sviluppo. Antonio Costantino emerge così come una figura di spicco nella politica locale, portando una ventata di esperienza e un profondo desiderio di servire la comunità in un momento critico per il futuro di Alghero. Con un impegno radicato e una visione chiara, si propone come un candidato consigliere capace di fare la differenza.

Antonio Costantino, già noto nel panorama algherese per il suo lungo impegno nel settore del turismo, ha annunciato la sua candidatura come consigliere comunale nella lista civica "Alghero al centro". La sua esperienza parte dal lontano 1996, quando ha iniziato come Commissario dell’Azienda di Soggiorno, seguito dal ruolo di Assessore Regionale al Turismo, posizione dalla quale ha promosso la nascita dell'Assessorato al Turismo nel 2002.