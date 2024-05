Fra retorica e realpolitik: i paradossi e le svolte del Centrosinistra di Alghero

Eppure, oggi, quegli stessi alleati sembrano essere diventati l'ancora di salvezza per la nostra città. Che strabiliante trasformazione, non trovate? È surreale, poi, assistere alla retorica del rinnovamento portata avanti da chi ha già avuto le redini della città in mano. Come possono l'attuale vice sindaco e gli assessori, ora in veste di cambiamento, promettere di risolvere problemi che sotto la loro precedente gestione non hanno fatto che aggravarsi? È un'autentica sfida alla logica, un esercizio di pura schizofrenia politica. Questo panorama politico non fa che evidenziare una campagna elettorale dove l'aggressività verbale e le promesse rivoluzionarie mascherano un vuoto di proposte concrete.





Ci si chiede infatti come l'Avv. Marinaro intenda affrontare questioni cruciali come lo sviluppo territoriale e la realizzazione di opere fondamentali come il nuovo ospedale di Alghero, previsto e poi cancellato dalla programmazione regionale proprio dai suoi nuovi compagni di rotta. L'impressione che resta è che le alleanze si formino non tanto per una visione comune di governo, ma piuttosto per ostracizzare chi, magari meno simpatico ma sicuramente più coerente, potrebbe effettivamente governare bene la città. In quest'ottica, la campagna si nutre di una retorica talmente enfatica da rasentare l'assurdo, con scelte che sembrano rispondere più a dinamiche personali che a un genuino interesse per il bene collettivo. E mentre il dibattito politico locale si inasprisce, i cittadini assistono, forse un po' disillusi, a questo teatro dell'assurdo, sperando che al di là delle parole sferzanti e delle alleanze improbabili, emerga un vero progetto di città che possa guidare Alghero verso un futuro realmente prospero e inclusivo.

La conferenza stampa del Campo Larghissimo di Alghero ha sollevato non poche perplessità, specialmente in seguito alle dichiarazioni dell'Avv. Marinaro, figura fino a ieri ritenuta un baluardo di onestà intellettuale nel panorama politico locale. È emerso, tuttavia, che anche l'Avv. Marinaro sembra cedere il passo a una tattica politica più incline ai giochi di potere che alla coerenza e al buon senso. È stridente sentire l'Avv. Marinaro parlare di "scelta di campo sofferta" come garanzia di futuro prospero per Alghero, soprattutto considerando che solo pochi mesi fa etichettava i suoi nuovi alleati come incapaci di governare la Sardegna.