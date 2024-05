Alghero: Polo civico centrista risponde alle critiche - Una campagna di dignità e coerenza

La critica rivolta dalla Catardi riguarda la decisione del Polo di opporsi alla candidatura di Marco Tedde, evidenziata da lei come una mossa discutibile.





La presa di posizione di Catardi è stata descritta come un esempio di forte personalità e indipendenza di pensiero, un'interpretazione che il Polo Civico Centrista trova fuori luogo.





Secondo il Polo, questa è una tattica già vista, attribuita all'idolo di Catardi e al suo metodo di gestione del dissenso, consistente nel "mandare avanti i valvassini per offendere e denigrare" chi si oppone a Tedde, descritto come una figura non più idonea alla carica di sindaco di Alghero a causa delle esperienze maturate in anni di amministrazione.





Il Polo Civico Centrista esprime chiaramente la sua intenzione di non prestarsi a questi giochi di polemiche personali e fastidiose, riconoscendo, tuttavia, l'innocenza della candidata nella scelta delle strategie polemiche. L'approccio scelto è quello di mantenere una campagna elettorale rispettosa, promuovendo un dibattito sano e costruttivo, focalizzato sui veri bisogni di Alghero.





Il movimento "RiformiAmo Alghero – Sardegna al Centro" rimane dedito al benessere della città, promuovendo valori di rispetto, dignità e coerenza nella politica locale.

In risposta alle recenti dichiarazioni emerse nella stampa locale, il Polo Civico Centrista ha voluto esprimere il proprio punto di vista riguardo le osservazioni mosse da Rita Catardi, candidata consigliera di Patto per Alghero.