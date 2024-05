Comunali Alghero: "Sinistra Futura" contro l'inclusione del centrodestra nel Campo Largo

Il nodo della contesa è l'ingresso di forze di centrodestra nella coalizione, una mossa che il partito di sinistra ritiene incoerente e contraria agli ideali che hanno guidato la vittoria nelle ultime elezioni regionali. "Il gruppo di Sinistra Futura è preoccupato per ciò che sta accadendo ad Alghero. Aprire a forze politiche di governo del centrodestra, che fino a poco tempo fa hanno governato il Comune, è sbagliato ed è fuori dalla logica del campo largo che ha vinto le ultime elezioni regionali," dichiara il presidente regionale Luca Pizzuto.





L'insistenza su un'alleanza che includa il centrodestra è vista da molti come un tradimento dei principi fondamentali del Campo Largo, orientato verso un'agenda progressista e inclusiva. "Non bisogna solo avere l'ambizione di vincere - spiega Pizzuto - ma anche e soprattutto di vincere bene, mettendo in campo progetti politici coerenti che ci mettano nelle condizioni di cambiare realmente la società." Le tensioni interne alla coalizione non sono solo un campanello d'allarme per l'imminente competizione elettorale, ma sollevano interrogativi più profondi sulla solidità e l'unità del Campo Largo. La dichiarazione di Pizzuto suona come un chiaro ultimatum: "Se si tiene fede al progetto del Campo largo, noi ci siamo.





Non c'è molto tempo ma poniamo un problema e chiediamo una riflessione. Se si insisterà su certe posizioni, ne prenderemo atto, ne trarremo le conseguenze." Questa frattura evidenzia la difficoltà di mantenere un'identità politica coesa quando si cerca di abbracciare un ampio spettro di opinioni e interessi. Alghero si trova così al centro di un dibattito che potrebbe definire non solo il futuro politico locale, ma anche quello delle coalizioni di sinistra a livello nazionale, mettendo in luce i limiti e le sfide del tentativo di costruire alleanze trasversali in un panorama politico frammentato.

Ad Alghero, la scena politica è turbata da tensioni crescenti mentre si avvicina il termine per la presentazione delle liste per le prossime elezioni comunali. Il partito "Sinistra Futura" si trova in aperto disaccordo con la strategia del Campo Largo, minacciando di abbandonare la coalizione a sostegno del candidato sindaco Raimondo Cacciotto.