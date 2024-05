Alghero: "Grazie per Averci Liberato, ora aspettiamo che intoniate Bella Ciao": Anna Rita Catardi saluta il passaggio di ex alleati al polo di sinistra





Obiettivo fallito. Per non parlare di come è stato gestito tutto il resto, principalmente il decoro urbano e lo sport. La situazione in cui versa la città è palese ed è sotto gli occhi di tutti. Per questo è doveroso il ringraziamento per averci liberato e deciso di passare sull’altra sponda. Mi congratulo quindi con il polo centrista, ormai polo di sinistra, e grazie ancora per questa scelta. Noi del centro destra, quello vero, siamo ancora più convinti di sostenere la costanza e l'esperienza del nostro candidato Sindaco Marco Tedde. Ora il centro destra, a sostegno dall’unico sindaco in grado di guidare Alghero, tornerà nella sua piena efficienza con persone di valore e coerenti con gli ideali liberali.

Finalmente si palesano le posizioni, e manca poco all’ufficializzazione definitiva in cui vedremo i principali esponenti dell’amministrazione in carica candidati tra le fila dei compagni di sinistra e dei 5 stelle. Nell’attesa di vederli intonare le note di “bella ciao” sento di doverli ringraziare calorosamente per questa scelta. Averli ancora in coalizione sarebbe stato imbarazzante, soprattutto perché avremmo dovuto, in questa campagna elettorale, difendere l’incompetenza dimostrata nei 5 anni appena trascorsi. Una legislatura che sì, ha portato avanti qualche progetto, peraltro pianificato ai tempi dell’allora amministrazione guidata da Marco Tedde, ma che nella realtà ha solo prodotto proclami, quali, ad esempio, “l’approvazione del PUC entro il mandato”.