Scacco al Campo Largo: la mossa del centrodestra algherese

«Grazie per averci liberato, ora aspettiamo che intoniate Bella Ciao», esclama con una pungente vena ironica. Non vi è dubbio che la candidata di Patto per Alghero sfrutti l'occasione per evidenziare la presunta incompetenza degli ex alleati, accusandoli di aver prodotto più proclami che risultati concreti nel corso degli ultimi cinque anni.





Ma al di là del legittimo attacco politico, emerge un quadro più complesso riguardante la dinamica interna al centrodestra. Fino a qualche settimana fa, il leader della coalizione, Marco Tedde, sembrava nutrire la speranza di mantenere i centristi al proprio fianco.





Da qui la perplessità: le parole di Catardi rischiano di rivelare un retroscena più amaro. Se, come sostiene, l'inclusione dei centristi avrebbe impedito la formazione di una coalizione realmente unita, allora perché Tedde aveva cercato di tenerli a bordo? La domanda è tanto più pertinente in un contesto politico dove le alleanze sono spesso più pragmatiche che ideologiche.





Ciò suggerisce che l'uscita dei centristi dal centrodestra potrebbe non essere stata tanto una liberazione quanto un abbandono forzato, il risultato di una scissione interna piuttosto che di una scelta strategica. In questo gioco di potere,





Catardi, con le sue dichiarazioni, non fa solo il punto sulla situazione attuale, ma invita anche a una riflessione più ampia sulla solidità e l'unità dei blocchi politici. Mentre il centrodestra si appresta a ritrovare la sua "piena efficienza", la mossa dei centristi pone degli interrogativi inevitabili: è stata una fuga verso una casa politica più congeniale o un semplice repositioning tattico? E più importante, questa nuova configurazione del campo politico locale favorirà davvero il dibattito e lo sviluppo, o si limiterà a rimescolare le stesse carte con diversi giocatori? In politica, come nella vita, le risposte sono rare volte semplici. Tuttavia, una cosa è certa: Alghero si prepara ad un confronto elettorale che sarà tutto meno che noioso.





Nel frattempo, il centrodestra, sotto la guida esperta di Marco Tedde, dovrà dimostrare di poter superare non solo gli avversari politici, ma anche le proprie possibili divisioni interne, per presentarsi come un'alternativa credibile e pjenamente unita.

