Antonio Costantino: L'uomo che ritorna per rivitalizzare Alghero

"Capisco che molti si stiano chiedendo perché ora desidero tornare a contribuire alla vita pubblica della nostra amata città. Anche se ho trascorso del tempo all'estero, voglio essere chiaro: non sono mai stato davvero lontano da Alghero. Il mio impegno per la nostra comunità è sempre stato presente, e la mia mente è sempre stata con voi, anche quando fisicamente mi trovavo altrove," dichiara con sincerità.





Durante i suoi anni lontano da Alghero, Costantino non ha mai perso di vista le dinamiche della città, seguendo con occhio critico e partecipe le vicende locali. "Durante la mia assenza, ho continuato a seguire da vicino gli eventi e gli sviluppi di Alghero, mantenendo uno sguardo costante sulle sue esigenze e sulle sue sfide. Ho avuto l'opportunità di arricchire le mie conoscenze e acquisire nuove prospettive ed esperienze che ora desidero mettere a disposizione della nostra comunità." Il suo ritorno non è quindi una fuga dal mondo là fuori, ma un rientro strategico, carico di nuove idee e soluzioni innovative che potrebbero infondere nuova vita nelle vene di Alghero.





"Il mio ritorno non è un segno di un distacco passato, ma piuttosto un segnale del mio costante desiderio di vedere la nostra città prosperare. Sono qui per offrire nuove idee e soluzioni innovative, senza perdere di vista la nostra storia e le nostre tradizioni. È per questo motivo che ho accettato la candidatura nel Polo Civico di Centro, convinto che insieme possiamo realizzare grandi cose per Alghero." Costantino si rivolge ai suoi concittadini con un appello alla collaborazione e all'apertura mentale: "Chiedo a voi, i cittadini di Alghero, di accogliere con mente aperta questa nuova fase della mia vita pubblica. Sono entusiasta di lavorare insieme a voi per costruire un futuro migliore per la nostra comunità." Le domande che pone ai suoi elettori non sono retoriche, ma invitano a una riflessione concreta sul futuro di Alghero e sul ruolo che ciascuno può giocare in questa nuova fase di trasformazione guidata da un uomo che, pur avendo navigato lontano, ha sempre tenuto il timone fisso verso casa.

Antonio Costantino, una figura già ben nota ai bastioni di Alghero, torna a calpestare il suolo della sua città non come un figliol prodigo, ma come un viandante che ha maturato esperienze lontano dai confini isolani, pronto a riversare il suo sapere accumulato per il rinnovamento del tessuto urbano e sociale di Alghero.