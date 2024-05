Mimmo Pirisi rilancia: "Testa e cuore" nella corsa al consiglio comunale di Alghero

Un annuncio che arriva in concomitanza con la candidatura ufficiale di Raimondo Cacciotto a Sindaco, sostenuto da una coalizione allargata che ora comprende anche il polo centrista. "Ho aspettato l’ufficialità della candidatura a Sindaco di Raimondo Cacciotto della coalizione di campo largo oggi diventata più ampia dopo l’ingresso del polo centrista presente in città, per comunicare a tutti la disponibilità ad accettare la candidatura a consigliere comunale nella lista del Partito Democratico," dichiara Pirisi.





Le sue parole riflettono un impegno decennale, un percorso di lealtà e coerenza, durante il quale ha rappresentato il PD sia nei momenti di trionfo che in quelli di maggiore difficoltà. "Partito che ho rappresentato come consigliere e come capogruppo negli ultimi dieci anni dando continuità e rappresentanza al mio Partito nelle istituzioni comunali in tutti questi anni, sia nei momenti esaltanti e sia nei momenti meno esaltanti ma sempre in assoluta continuità, lealtà e coerenza," aggiunge Pirisi, sottolineando il suo impegno incondizionato.





Oggi, dopo un decennio di servizio, Pirisi è pronto a sfruttare la sua esperienza per affrontare le sfide irrisolte che gravano sulla città: "Credo infine che con la candidatura di Raimondo Cacciotto la città di Alghero possa finalmente fare quello scatto in avanti chiesto dai nostri concittadini per risolvere problematiche presenti e mai risolte negli ultimi vent’anni, se ne avrò la possibilità darò il mio contributo per risolvere tali criticità," esprime con determinazione. Con la promessa di mettere "testa e cuore" per Alghero, Pirisi si immerge nella campagna elettorale con la speranza di rinnovare il suo mandato e continuare a servire la sua città con la stessa umiltà e disponibilità che lo hanno contraddistinto finora. "Oggi è arrivato il momento di metterci testa e cuore per questo obiettivo. Buona campagna elettorale a tutti,” conclude.

La scacchiera politica di Alghero si arricchisce di un pezzo da novanta: Mimmo Pirisi, veterano del Partito Democratico e figura di spicco nelle aule consiliari per l'ultimo decennio, lancia la sua candidatura a consigliere comunale.