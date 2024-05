Politica MIT: Pais, grazie a Salvini in arrivo 50 milioni per emergenza idrica in Sardegna

"Una buona notizia per tutti i sardi: grazie ai fondi ottenuti dal Mit nell'ambito della rimodulazione del Pnrr, sono in arrivo 50 milioni di euro. Lo prevede il decreto direttoriale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stanzia per il nostro Paese 1 miliardo di euro per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua e per la loro digitalizzazione e monitoraggio. Questo intervento permetterà di ridurre in modo significativo la dispersione di acqua potabile modernizzando, al contempo, le reti di distribuzione. Con Salvini e con la Lega risposte concrete e celeri alle esigenze del nostro territorio”. Così in una nota Michele Pais, coordinatore della Lega in Sardegna.