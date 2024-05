Alghero: Presentato a Villa Mosca l'accordo del Campo largo e le forze centriste - Inizia ufficialmente la campagna elettorale della coalizione di centrosinistra

L'accordo è stato ufficializzato durante una conferenza stampa tenuta a Villa Mosca da Cacciotto e Marinaro. Le discussioni, che hanno raggiunto il culmine lunedì sera, hanno superato le resistenze iniziali di alcune frazioni politiche come il Movimento 5 Stelle e i Progressisti, che erano reticenti verso un'espansione delle alleanze. Durante la conferenza, Marinaro ha espresso un forte sostegno per la nuova coalizione, dichiarando: "Appoggiamo con forza e determinazione questo progetto." Da parte sua, Cacciotto ha enfatizzato la natura del progetto politico, affermando: "Lanciamo un progetto nuovo per Alghero con una coalizione che vuole mettere in campo la capacità di stare insieme. Non è un minestrone, ma una leale collaborazione tra le forze politiche." Questa nuova configurazione politica mette Cacciotto in diretto confronto con Marco Tedde, ex sindaco ed ex consigliere regionale di Forza Italia, delineando così una sfida a due per il controllo del comune. Le elezioni di Alghero si profilano quindi come un importante banco di prova per le nuove alleanze e per la capacità delle forze politiche di collaborare in un contesto dinamico e in continua evoluzione.

Ad Alghero la corsa per il Municipio vede un importante sviluppo politico con la formazione di una nuova alleanza tra il polo centrista e il centrosinistra. Francesco Marinaro, candidato supportato da Sardegna al Centro 20 Venti, Noi con Alghero del sindaco uscente di centrodestra Mario Conoci, e Riformiamo Alghero, ha deciso di ritirarsi dalla competizione a favore di Raimondo Cacciotto, esponente di Alleanza Verdi Sinistra.