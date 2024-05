Alessandra Zedda: una personalità poliedrica per la candidata sindaco di Cagliari

Anche il Partito sardo d'azione e il "dissidente" Gianni Chessa, con una nuova lista, Sardegna Popolare per Cagliari, appoggeranno la candidata sindaca del centrodestra Alessandra Zedda alle comunali di giugno. Una carriera politica importante quella di Alessandra Zedda. Ecco riassunte tutte le tappe che l’hanno portata a candidarsi. Dal 1991 e fino al 1999 ha prestato la propria opera in contabilità e amministrazione presso la S.L.P. s.r.l., società industriale di estrazione di pomice. Dal settembre 1992 al febbraio 1993 impiegata a tempo determinato presso le Poste e Telegrafo. Dal 1999 al 2007 dipendente della Regione Autonoma della Sardegna, in quanto Vincitore del Concorso Pubblico per istruttore direttivo in materia di contabilità e finanza. Dal 2000 al 2005 ha ricoperto l’incarico di Coordinatore del Programma Integrato d’Area n. 2 del Centro Medio Campidano, assunto con Decreto del Presidente della Regione Sardegna. Dal 2000 al 2003 ha ricoperto il ruolo di addetto di gabinetto dell’Assessore regionale della Sanità.





Nell’anno 2003 è stata nominata, con determinazione del Direttore Generale, Coordinatore del Settore Controlli di qualità delle aziende USL presso l’Assessorato della Sanità; Dal 2003 al 2004 è stata nominata, in rappresentanza dell’Assessorato Regionale della Sanità, componente esperto della misura 5.2 Qualità della Vita del POR Sardegna. Dal 01.01.2004 al 31.08.2005 ha ricoperto l’incarico di Responsabile dell’Area amministrativa-giuridica-finanziaria presso il Consorzio Obbligatorio dell’Autorità d’Ambito; Nel corso dell’anno 2006 e parte del 2007, si è occupata di politiche per l’impresa, presso l’Assessorato Regionale dell’Industria, con particolare attenzione a quelle attinenti il potenziamento infrastrutturale delle zone e dei consorzi industriali della Sardegna. Gestione delle politiche di sviluppo dei Piani per gli insediamenti produttivi degli enti locali della Sardegna. Controlli e monitoraggio dei consorzi industriali. Dal settembre 2007 è il primo Dirigente di ruolo della Provincia del Medio Campidano. Si occupa dell’ Area Finanziaria, che comprende la contabilità, il bilancio, i tributi e il controllo di gestione l’acquisizione delle risorse. Ricopre frequentemente incarichi di Presidente e componente esperto nelle commissioni di concorsi pubblici, nonché di commissioni di gare pubbliche. Ha avuto la possibilità di lavorare in Enti diversi, con differenti realtà istituzionali, differenti normative, autonomia gestionale dei principali compititi degli stessi. Ha potuto così ampliare le proprie conoscenze e competenze in discipline economico- scientifiche, contabili, giuridiche e umanistiche.





Dal mese di Aprile 2019 ricopre l’incarico di Assessore Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. Nel mese di Febbraio 2019 viene rieletta, per la terza volta. Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria della Provincia del Medio Campidano. Vincitrice di Concorso Pubblico per titoli. Insomma, un ventaglio di esperienze che potrebbero far pendere la bilancia a suo favore. La scadenza per la presentazione delle liste è prevista per l'11 maggio alle ore 12. Per la carica di primo cittadino al momento confermati ci sono altri tre aspiranti: Massimo Zedda (Progressisti) a capo del Campo Largo, Giuseppe Farris, con una lista civica, Emanuela Corda ex M5s, con Alternativa. Si profila una quinta candidatura, quella di Claudia Ortu per Potere al Popolo e Pci.

A Cagliari la presentazione ufficiale della coalizione di centrodestra guidata da Alessandra Zedda, candidata sindaco del capoluogo per la Lega. Questi i partiti al tavolo: Fratelli d’Italia, Udc, Forza Italia, Lega-PLI-anima di Sardegna, Alleanza Sardegna, Sardegna al centro 2020, Movimento Civico, Riformatori Sardi, Sardegna Popolare per Cagliari, Azione e Psd’Az.