Alghero: Tra le fragole di Mimmì e le chiusure delle liste - Il solito casino politico algherese

Chissà però se dopo tutte le brutte parole ricevute al bar da A Logu e socia, tra uno spritz e delle olive, a Lu Sindic siano andate di traverso le fragole o gli siano fischiate tantissimo le orecchie o tutte e due. Intanto si attendono le chiusure delle liste. Che ansia queste liste, ne sa qualcosa l'advucat che è stato visto in preghiera alla ricerca di nuovi candidati, ormai dicono che importuni anche i passanti dicendo loro "ti chiama il Salvatore, non dargli il voto, fai un voto di candidatura", è disperato. Peccato che ormai Lu Bisbà, uscito dal riformatorio, non sia più disponibile a rientrare nel partito degli Ex Casini, è diventato ribelle, insieme a Point e Mari, abbracciati affettuosamente dal Vate Riformatore che ora dovrebbe essere candidato. Si è candidato o l'hanno candidato? Vai e capiscilo.





Il campo largo un giorno esplode, un giorno si allarga, un giorno sparisce. Sono tutti per il Neo Monsignore ma non si sa ancora chi davvero. Di sicuro c'è Capitan Findus che, ora che ha la sua faccia affissa su un camion vela, da uomo libero scrive post su Facebook in terza persona come i grandi condottieri del passato, da Giulio Cesare a Napoleone o per rimanere sul locale da Enrico Loffredo a Pino Giorico. Insieme a lui si è candidato anche Super Max, c'è ancora qualche giorno per partecipare all'orizzonte comune allargato, venghino signori, venghino.





Gli amici di Solinas algherese, i quattromori, ci siamo capiti, votano per il Santo; ad Oristano la direzione regionale del partito aveva detto "col pic che vogliamo San Marco", ma ad Alghero la musica è diversa, sono tutti più devoti. Il riformatorio regionale va con San Marco; quello locale è esploso dopo l'esodo dei suoi partecipanti nel polo centrista, autonomista ecc. ecc. Un casino, come al solito.





Le elezioni sono molto vicine, le chiusure delle liste ancora di più. Alla fine ci saranno due, tre, quattro coalizioni, ancora non si sa ma tanto non c'è fretta, prima mangiamoci sopra qualche fragola.

Finalmente è arrivato il primo confronto pubblico tra San Marco e il Neo Monsignore. Uno scontro che ha fatto tremare tutta Sa Segada. Ma alla fine erano tutti insieme a mangiare le fragole alla sagra che Mimmì spaccia sui suoi canali social da mesi. Almeno ora cambierà frutta o passerà a qualche ortaggio? Staremo a vedere. Già per stasera ha convocato una riunione in via delle Botteghe Oscure Mazziniane per chiudere le liste. Alla sagra delle sagre c'era anche l'ex Rastaman con i nuovi amici assessori, tutti insieme appassionatamente, a mangiare fragole. Sabato, mentre A Logu lanciava al bar bordate in compagnia su lu Sindic e il suo siluramento, l'ex sindaco Quattromori insieme al suo Cocco sono stati visti alla sagra più importante dell'ultimo fine settimana all'Alguer. Lu Sindic ha dichiarato a chi lo voleva candidato: "Yellow che mi candido, non lo voglio più vedere il Quarter generale".