Inadeguatezza e improvvisazione: La strategia sanitaria della giunta Todde

"È un comportamento tipico di chi cerca di distrarre l'attenzione con insensate operazioni di propaganda, con l'unico scopo di far credere che si stia lavorando alacremente. Ma la realtà è diversa. I problemi sanitari dei sardi non si risolvono con sotterfugi, ma affrontandoli con competenza" - continua Pais - "La Giunta Todde dovrebbe riconoscere i meriti del lavoro fatto da chi li ha preceduti, adottando provvedimenti concreti". "A tal proposito, la Legge 9 del 23 ottobre 2023 in tema di sanità promulgata dalla giunta Solinas contiene misure importanti" - ricorda Michele Pais. Indice di Sofferenza: L'articolo 34 introduce il concetto di "indice di sofferenza" in relazione al capitale umano nelle singole ASL e Aziende Ospedaliere.





Remunerazioni delle Prestazioni Aggiuntive: L'articolo 35 prevede un incremento delle remunerazioni delle prestazioni aggiuntive fino a 100 euro lorde/ora. Collaborazione Internazionale: L'articolo 37 autorizza la Regione a stipulare accordi con altri Paesi per l'acquisizione di personale medico. Attualmente, un accordo in itinere con la Repubblica di Cuba è finanziato con 6 milioni di euro. Investimenti nella Medicina Territoriale: L'articolo 40 destina 20.000.000 di euro per la medicina territoriale, finanziando l'accordo integrativo regionale (AIR 2024) già firmato con le sigle sindacali di categoria. Sostegno all'Emergenza-Urgenza: L'articolo 41 prevede ulteriori misure di sostegno al Servizio di emergenza-urgenza. Nel 2023, sono stati stanziati 5.000.000 di euro per il riconoscimento dei servizi resi nell'anno 2020 da parte di AREUS. Potenziamento dei servizi sanitari ospedalieri nelle aree colpite da particolare disagio demografico: L'articolo 50 istituisce un fondo di 5.000.000 di euro finalizzato alla corresponsione di un'indennità al personale sanitario della dirigenza e del comparto. "La Sardegna merita soluzioni concrete e una gestione competente. Bartolazzi e la Giunta Todde dovrebbero prendere esempio dai provvedimenti già adottati e concentrarsi sul benessere dei cittadini Sardi" - conclude il coordinatore della Lega. Vedi le delibere: https://drive.google.com/file/d/10FVV-pBo-2rCjtsfgs6VzomUygShJ3Yf/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1UL8PuNR3x6kOth9nxGjQC6xHZ_xtvtHC/view?usp=drivesdk

"La Giunta Todde sembra non essersi accorta che l'emergenza COVID è terminata il 31 marzo 2022. Tuttavia, invece di affrontare i veri problemi sanitari, sta sfornando delibere senza senso. L'ultimo esempio è la decisione di ristrutturare i pronto soccorso creando aree di isolamento per i pazienti positivi al SARS-CoV-2. Questa operazione di facciata, deliberata il 30 aprile 2024, comporterà una spesa di oltre 8 milioni di euro, mentre le liste di attesa continuano a crescere" - Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega Sardegna Michele Pais.