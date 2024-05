Sull'onda di una politica incerta: Il Psd'Az ad Alghero tra divisioni e nuove alleanze

"Sosteniamo l'alleanza di centrodestra, sardista e autonomista che propone Marco Tedde come candidato sindaco di Alghero", ha dichiarato il segretario cittadino del Psd'Az, Giuliano Tavera. Una scelta, questa, motivata da una "un'approfondita analisi della situazione politica locale e di quella regionale", che evidenzia una convergenza programmatica con il centrodestra, nonostante il dissenso di alcuni settori moderati della coalizione attualmente al governo.





Questa mossa segna una netta presa di distanza dal polo centrista guidato da Francesco Marinaro, che si trova ora a un bivio. Mentre Marinaro cerca di costruire una lista civica autonoma, i centristi di Sardegna al Centro 20 Venti, Noi con Alghero e Riformiamo Alghero si trovano ad affrontare la difficile decisione di aprire un dialogo con il centrodestra o di cercare una convergenza con il campo più ampio che sostiene Raimondo Cacciotto.





La frattura nel Psd'Az si evidenzia nel contrasto tra la direzione presa dai sardisti a livello regionale, che avevano rifiutato di sostenere Tedde, e la scelta locale di appoggiarlo. Questo scenario di incertezza mette in luce la complessità delle dinamiche politiche in Sardegna, dove le alleanze sembrano essere sempre più fluide e soggette a rapidi cambiamenti. La politica di Alghero si ritrova quindi in una fase critica, con il Psd'Az che, perdendo la bussola tra posizioni regionali e locali divergenti, potrebbe avere scosso gli equilibri interni in maniera decisiva. Resta da vedere se questa scelta porterà a un consolidamento dell'alleanza di centrodestra o se aprirà nuove fratture all'interno della già fragile coalizione cittadina.

Il Psd'Az di Alghero ha finalmente sciolto le riserve, scegliendo di appoggiare la candidatura di Marco Tedde, esponente del centrodestra, per la carica di sindaco. Una decisione che non sorprende chi ha seguito le recenti vicissitudini del partito, ma che pone non pochi interrogativi sul futuro della coalizione centrista della città e sulle possibili ripercussioni all'interno del tessuto politico locale e regionale.