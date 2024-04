Alessandra Zedda lancia un appello al Psd'Az per un'alleanza a Cagliari

Zedda ha proseguito nel dettaglio delle sue intenzioni, dicendo: "La storia, i valori, il radicamento nel territorio del Psd'Az sono infatti un elemento di nuova coesione e nuovo rilancio per la nostra comunità. I sardisti sono un pezzo determinante del nostro percorso e della nostra affermazione politica." Queste dichiarazioni non solo riaffermano il valore dell'inclusione del Psd'Az nella coalizione, ma anche l'importanza di un dialogo continuo e costruttivo tra le parti. "Per queste ragioni occorre rafforzare un dialogo mai interrotto, fatto di persone e percorsi che ci appartengono, e che solo nel segno della coesione può rappresentare una grande opportunità politica per tutti. Per Cagliari, per il centrodestra e per la stessa radice liberale del Psd'Az," ha aggiunto Zedda, indicando una chiara volontà di collaborare strettamente per il bene della città.





La proposta di Zedda offre una visione di collaborazione e unità politica, che potrebbe tradursi in un governo coeso e focalizzato su obiettivi condivisi, contribuendo significativamente al progresso e allo sviluppo di Cagliari. Con l'apertura di questo dialogo, si apre anche la possibilità di una coalizione che potrebbe effettivamente modellare il futuro della città in modo positivo, abbracciando sia le nuove che le tradizionali direzioni politiche. La risposta del Psd'Az a questo appello sarà decisiva per le dinamiche future della politica cagliaritana, influenzando non solo l'esito delle imminenti elezioni comunali ma anche il modo in cui la città sarà governata nei prossimi anni.

In vista delle prossime elezioni comunali del 8-9 giugno, Alessandra Zedda, candidata sindaca di Cagliari per il centrodestra, ha esteso un invito formale al Partito Sardo d'Azione (Psd'Az) per formare un'alleanza programmatica che mira a rafforzare la proposta politica per la città. L'appello di Zedda cerca di unire forze politiche in base a una condivisione di programmi e visioni per il futuro di Cagliari. Durante la sua comunicazione, Zedda ha sottolineato l'importanza storica e i valori del Psd'Az, riconoscendone il radicamento profondo e l'importanza all'interno del tessuto politico e culturale sardo: "La tradizione dei sardisti rappresenta una forza per la coalizione, legata alla storia e ai valori del centrodestra," ha affermato Zedda. Questo riconoscimento evidenzia il desiderio di costruire un fronte unito che possa efficacemente rispondere alle esigenze dei cittadini di Cagliari.