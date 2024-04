Alghero, nuoto e pallanuoto: i meriti di Tedde o una regia più ampia?

"Son convinto che Alghero, con la sua straordinaria scenografia naturale e con la sua offerta turistica, ben si presta a queste manifestazioni, che rafforzano il binomio 'Sport e Turismo', e che porteranno in città migliaia di persone, con importanti ricadute economiche e promozionali," ha continuato Tedde, evidenziando il potenziale di Alghero come polo attrattivo. Tuttavia, il potenziale della città non è una scoperta recente, né tanto meno attribuibile a una singola figura politica. Questi eventi, sebbene rappresentino un'opportunità eccezionale per Alghero di mostrarsi sul palcoscenico mondiale, richiedono una pianificazione dettagliata e una collaborazione estesa tra diversi livelli di governo. Il contributo di Tedde, sebbene significativo, è solo una parte di un insieme più ampio.





Nonostante la sua visibilità come candidato, è riduttivo e fuorviante attribuire il merito esclusivamente a lui. Ieri, presso la sede di Forza Italia, militanti e dirigenti hanno lavorato a stretto contatto con altri partiti del centrodestra civico che sostengono Tedde, concentrando l'attenzione sugli obiettivi programmatici, tra cui quello degli impianti sportivi. Forza Italia riconosce il valore dell'attività sportiva non solo come strumento di inclusione e coesione sociale ma anche come una delle forme di promozione più efficaci del territorio. In questo contesto, mentre Alghero si prepara ad accogliere eventi che infiammeranno gli spiriti sportivi e turistici, è essenziale riconoscere che questi successi sono il risultato di uno sforzo collettivo. La politica non è e non dovrebbe mai essere uno sport solitario. Celebrare questi sviluppi è appropriato, ma riconoscere il contributo di tutti i partecipanti è altrettanto importante.

Alghero è in fermento, pronta a trasformarsi in un epicentro internazionale per il nuoto e la pallanuoto grazie a due eventi di portata mondiale: un quadrangolare internazionale di pallanuoto e il campionato mondiale Juniores di nuoto in acque libere. Marco Tedde, candidato a sindaco del centrodestra civico, non ha esitato a sbandierare questi successi come frutti del proprio operato. Tuttavia, un'analisi più attenta rivela una realtà più complessa. Tedde ha dichiarato: "Grazie alla variazione di bilancio approvata dal precedente Consiglio regionale a dicembre del 2023, su proposta dei precedenti Assessori Fasolino e Chessa, che avevano sposato le richieste di finanziamento mie e del Presidente dei deputati di FI Barelli, Alghero si prepara ad un ruolo di grande protagonista per la prossima stagione di eventi". Questa affermazione pone Tedde al centro di un progetto che, in realtà, è frutto di una collaborazione più ampia e decisioni prese ben prima della sua corsa alla carica di sindaco.