La Costituente per Sassari sceglie Brianda come candidato sindaco rompendo con Mascia





Tuttavia, dopo aver trovato una forte resistenza a qualsiasi forma di cambiamento da parte di Mascia e del suo gruppo, hanno deciso di proseguire con la loro candidatura indipendente. La nota rilasciata dalla Costituente per Sassari esprime chiaramente la frustrazione per l'atteggiamento irremovibile di Mascia e il rischio che ciò possa beneficiare indirettamente le forze di destra. "Ci siamo purtroppo trovati di fronte a una diga di irremovibili veti", afferma il comunicato, sottolineando la necessità di una nuova direzione che includa e consideri tutte le parti interessate.





Il comunicato chiama tutti i sassaresi a supportare Brianda, evidenziando la necessità di un confronto serio e inclusivo che coinvolga non solo le forze politiche ma anche il tessuto sociale e commerciale della città. La Costituente per Sassari si impegna a lavorare per un futuro in cui la parola "pubblico" sia realmente sinonimo di inclusione e accessibilità per tutti i cittadini e le imprese. La candidatura di Brianda rappresenta quindi un chiaro invito al cambiamento e alla partecipazione attiva dei cittadini di Sassari, per riportare la città a un ruolo di leadership e riferimento nel contesto regionale e nazionale.

La Costituente per Sassari ha annunciato ufficialmente la rottura con il Campo Largo di Giuseppe Mascia, dichiarando Mariano Brianda come il loro candidato sindaco per le prossime elezioni comunali. Questa decisione segna la fine di un possibile accordo con il Campo Largo, che secondo la Costituente, ha mostrato un "diniego assoluto ad ogni seppur minimo cambiamento". La Costituente, un gruppo di cittadini che si è coagulato attorno all'ex magistrato e candidato del centrosinistra Mariano Brianda, ha esplorato la possibilità di un accordo con Mascia.