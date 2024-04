De Luca lancia "Progetto Libertà" a Cagliari: Chiamata al riscatto per la Sardegna

Con forti parole ha dichiarato: "La Sicilia come la Sardegna sono state tradite da una politica che non ha dato le risposte che aspettavamo". Il leader ha denunciato la "politica romano centrica" e l'atteggiamento di coloro che, pur professandosi autonomisti, finiscono per allinearsi ai partiti nazionali. Ha poi espresso scetticismo sulle grandi promesse infrastrutturali, che spesso non si traducono in realtà tangibili per le comunità locali.





Secondo De Luca, la mancanza di una visione strategica per la Sardegna ha ricevuto come risposta una sottovalutazione da parte del governo centrale, sintetizzata nella frase: "zero più iva". L'appello di De Luca è stato chiaro: la Sardegna deve reagire e votare per cambiare lo status quo che ha finora ignorato le sue esigenze. Nell'ottica di un'azione concreta, il progetto si avvale della candidatura di Barbara Ficus, espressione del "Popolo della famiglia" e figura rappresentativa per la lista Libertà in Sardegna. Concludendo il suo intervento, De Luca ha spronato i sardi a far risuonare il proprio desiderio di cambiamento e ad abbracciare il messaggio di libertà che il progetto si propone di portare avanti. Con questo spirito, "Progetto Libertà" si propone come portavoce di un nuovo percorso per il Sud e per la Sardegna, invitando i cittadini all'impegno attivo in una fase cruciale per il loro futuro in ambito europeo.

Nella cornice della città di Cagliari, si è tenuta ieri una conferenza stampa di grande rilevanza per le prossime elezioni europee. Cateno De Luca, sindaco di Taormina e figura chiave di "Sud chiama Nord", ha presentato il "Progetto Libertà", ponendo l'accento sull'essenzialità di un cambiamento politico per la Sardegna. Durante l'evento, De Luca ha evidenziato la forza di "Sud chiama Nord" come movimento autonomista e civico che ha conseguito significative vittorie in Sicilia, resistendo alle grandi strutture partitiche.