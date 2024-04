La coalizione di centrodestra si rafforza: Unione per il futuro di Alghero

Il “Campo giusto” - termine adottato da molti per descrivere l'unione di queste forze politiche - è stato pervaso da un clima di grande entusiasmo. L'obiettivo comune è di definire una visione chiara e concreta per l'Alghero del 2040, come ha evidenziato Tedde. Gavino Tanchis, coordinatore cittadino di Azione, ha rilasciato una nota confermando il pieno sostegno alla candidatura di Tedde e annunciando una lista elettorale altamente competitiva in collaborazione con “Prima Alghero” e la Destra Democratica Italiana.





"Siamo al lavoro per costruire tutti insieme l'Alghero delle future generazioni", ha dichiarato Tanchis, confermando l'impegno collettivo verso un futuro prospettico e dinamico per la città. Nei prossimi giorni, sono previsti ulteriori incontri per affinare la strategia e gli obiettivi del programma, che si preannuncia innovativo e fortemente orientato verso il progresso di Alghero e dei suoi cittadini. La coalizione punta a una programmazione e progettazione avanzata, in sinergia con l'amministrazione di Sassari e l'Università, elementi cardine dell'accordo tra Tedde e Mariotti. Oggi, quindi, segna un passo significativo nella costruzione di un'agenda politica che possa guidare Alghero verso un futuro di crescita e sviluppo sostenibile, con l'ambizione di lasciare un'eredità duratura alle prossime generazioni.

Sabato 27 aprile, la coalizione di centrodestra ha dimostrato coesione e impegno nel delineare il proprio programma elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. La riunione di questa mattina ha visto la partecipazione attiva di tutti i membri, insieme al candidato sindaco Marco Tedde. Presenti esponenti di rilievo di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, UDC, Azione, nonché rappresentanti delle liste civiche Prima Alghero e Patto per Alghero.