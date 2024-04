Comunali Cagliari: Tensioni nel Campo Largo per l'ingresso di Azione

I pentastellati esprimono irritazione per questa espansione dell'alleanza, considerandola potenzialmente contraddittoria rispetto agli equilibri politici formatisi durante le recenti elezioni regionali, quando Azione aveva scelto di schierarsi con la Coalizione sarda di Renato Soru, togliendo voti proprio al blocco di Zedda. Le tensioni non si limitano al M5S. Altre sigle del centrosinistra manifestano inquietudine, percependo la mossa di Azione come una sorta di imposizione unilaterale, che potrebbe erodere ulteriormente l'unità e la coesione all'interno della coalizione. Questo malumore si inserisce in un contesto già delicato, con il centrosinistra che cerca di trovare un nuovo equilibrio in Consiglio regionale e di definire la composizione delle commissioni permanenti.





L'irritazione aumenta poiché la scelta di accogliere Azione nel campo largo è stata percepite da alcuni come un'azione frettolosa e poco concertata, che rischia di frantumare l'alleanza invece di rafforzarla. In un momento così critico, a meno di due settimane dalla presentazione delle liste elettorali, il rischio è quello di vedere una coalizione frammentata proprio alla vigilia delle elezioni comunali. La situazione richiede ora un intervento deciso e diplomatico da parte di Massimo Zedda, il quale è chiamato a mediare tra le diverse anime del campo largo per rasserenare gli animi e garantire che la coalizione possa presentarsi unita agli elettori. La sua capacità di gestire questo intrigo politico sarà cruciale per mantenere il sostegno e la fiducia di tutte le forze che compongono il campo largo, evitando così che la coalizione inizi a perdere pezzi in un momento così strategico.

A Cagliari, le alleanze politiche si complicano con l'adesione di Azione al campo largo guidato da Massimo Zedda, decisione accolta con entusiasmo dal candidato sindaco ma che ha suscitato malcontento tra alcune delle forze alleate, in particolare il Movimento 5 Stelle. Il 25 aprile, giornata simbolica della Liberazione, ha visto l'annuncio di Azione, che ha deciso di appoggiare Zedda, un gesto che ha immediatamente trovato la risposta positiva del candidato stesso. Tuttavia, questa mossa non è stata vista di buon occhio da tutti i componenti del campo largo, in particolare dal Movimento Cinquestelle.