Cossa candidato alle Europee: "Un Passo Avanti per la Sardegna e l'Insularità in Europa"

"Il mio impegno parte dalla Sardegna e arriva in Europa: sarà da lì che mi batterò per le isole e per ogni cittadino e cittadina delle isole", ha affermato, sottolineando la volontà di operare in continuità con l'azione già avviata sul territorio nazionale. Alla conferenza stampa erano presenti anche figure di spicco del partito, quali Pietro Pittalis e Aldo Salaris, coordinatori di Forza Italia e Riformatori Sardi, oltre a Ugo Cappellacci, responsabile del dipartimento per l'insularità di Forza Italia. La presenza di tali esponenti non solo conferma il supporto interno alla candidatura di Cossa, ma anche l'intento del partito di far fronte comune su un tema così cruciale per le comunità insulari. In vista delle elezioni per il Parlamento europeo, Cossa e il suo team si propongono di trasformare la battaglia per il riconoscimento delle specificità delle isole in un percorso di crescita e di successo anche nel contesto europeo, facendo della Sardegna un esempio di come le regioni insulari possano affermare la propria voce e le proprie necessità in uno scenario più ampio.

Michele Cossa, in conferenza stampa a Roma, ha ufficializzato la sua candidatura per il Parlamento europeo con Forza Italia, ponendo l'accento sulla centralità dell'insularità e sulle sfide che essa rappresenta per la Sardegna. La campagna elettorale europea si trasforma così in un'arena per la tutela degli interessi delle isole e diventa un'opportunità per trasferire in Europa le vittorie ottenute in patria. "Il tema del contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità è un impegno condiviso da tutta la politica senza distinzione", ha dichiarato Cossa, rimarcando l'unità politica a favore delle comunità insulari. Questa unità ha già portato a significativi successi in Italia, con il Governo e il Parlamento che hanno affrontato le questioni dell'insularità, ora riconosciute come fattore determinante nelle decisioni di Stato grazie anche a una modifica costituzionale. La candidatura di Cossa si propone di estendere tale impegno anche a livello europeo, puntando a una revisione delle posizioni e delle politiche comunitarie che finora hanno rappresentato un freno allo sviluppo economico e finanziario della Sardegna.