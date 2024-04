Mario Salis candidato sindaco di Alghero per il PD: Un passo verso un'ampia coalizione

Durante un incontro decisivo, la direzione cittadina e l'assemblea degli iscritti del PD hanno espresso un sostegno unanime. “La direzione cittadina allargata all’assemblea degli iscritti del PD, ha approvato per acclamazione la proposta di Mario Salis alla carica di Sindaco da proporre al tavolo del campo largo allargata al centro. Inoltre l’assemblea ha confermato l’incarico al Segretario e al Presidente dell’Assemblea affinché esplorino e portino a compimento l’allargamento della coalizione con il polo civico e sardista presente in città”.





Il nome di Mario Salis, ora proposto ufficialmente, approderà sul tavolo della coalizione, dove è previsto riceva pieno appoggio. Enrico Daga, segretario del PD, e Mimmo Pirisi, presidente dell'assemblea, sono stati incaricati di proseguire le trattative con diversi gruppi politici locali tra cui i Riformatori di Alghero, Noi con Alghero, PSd’Az e Sardegna al centro 2020, con l'obiettivo di consolidare una vasta alleanza.





Mario Salis, medico specializzato in odontoiatria, gode di grande stima nella comunità, non solo per il suo background professionale ma anche per il suo impegno nel sociale e nel politico. È stato uno dei fondatori della squadra di rugby di Alghero e ha presieduto il comitato di quartiere del Centro Storico per oltre un decennio.





Inoltre, ha una lunga storia di servizio politico, avendo ricoperto il ruolo di segretario del PD di Alghero per quasi 15 anni e candidato alle elezioni regionali nel 2010 con Progetto Sardegna.





Questa nomina segna un momento cruciale per il PD di Alghero, che si posiziona fortemente verso la creazione di una coalizione ampia e inclusiva, mirata a rafforzare la propria influenza nella gestione della città e a sostenere politiche che rispecchiano le esigenze e le aspettative della comunità locale. Con la candidatura di una figura così radicata e rispettata come Mario Salis, il PD spera di raccogliere ampio consenso nella corsa alla guida della città di Alghero.

