Massimo Zedda apre la campagna elettorale a Cagliari

Luisanna Marras, già assessora comunale e vice sindaca al Comune di Cagliari, guiderà l’Amministrazione sino alle prossime elezioni amministrative in programma l'8 e 9 giugno e nell’eventuale turno di ballottaggio, domenica 23 e lunedì 24 giugno. Al momento i candidati sindaci sono tre: Massimo Zedda per il "campo largo di centrosinistra, Alessandra Zedda per il centrodestra e Giuseppe Farris per il movimento civica2024. Si parte Lunedì 22 aprile alle ore 18.45, sala Giulia - Caesar’s Hotel, in via Darwin a Cagliari dove Massimo Zedda, candidato alla carica di sindaco di Cagliari, Francesca Ghirra, deputata della Repubblica, Gianfranco Satta, assessore regionale dell' Agricoltura e Riforma agropastorale, Francesco Agus, capogruppo in Consiglio regionale dei Progressisti incontreranno le cittadine e i cittadini- Interverranno le candidate e i candidati alle prossime elezioni amministrative. L'evento sarà un occasione per tutti coloro che vorranno portare idee e spunti di riflessione.

La campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Cagliari e del consiglio che si terrà nei giorni 8 e 9 Giugno entra nel vivo. Su proposta dell’assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda, l’Esecutivo ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Cagliari e nominato il commissario straordinario dopo le dimissioni rassegnate dalla carica di sindaco del signor Paolo Truzzu, presentate il 28 marzo scorso.