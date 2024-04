Scuola di Formazione Politica dei Riformatori: Oltre 300 presenze e un nuovo impulso per i futuri amministratori

Il Responsabile della Scuola di formazione politica, Umberto Ticca, ha evidenziato l'obiettivo dell'iniziativa: “Ci siamo rivolti ai giovani, a chi la politica la pratica e a chi si affaccia per la prima volta al mondo politico animato dalla volontà di conoscere meglio il buon governo dei Comuni e i meccanismi che li governano, cercando di fornire strumenti e spunti di riflessione utili e necessari”. Il programma ha incluso sessioni tematiche che hanno coperto gli scenari di sviluppo per la Sardegna, le nuove dinamiche di sviluppo urbano e la relazione tra spazio e città. La qualità dell'offerta formativa è stata sottolineata da Ticca: “È stato proprio partendo dalla necessità di poter contare su una offerta formativa specifica che fosse guida e strumento per la futura classe politica e dirigente – ha concluso Ticca - che i Riformatori anche nel 2024 hanno puntato su un corso di alta qualità che ha visto susseguirsi, nelle tre giornate di aprile, comunicatori e tecnici”.





Tra gli esperti intervenuti, Luca Poma e Fabrizio Leoni hanno trattato temi di reputazione e progettazione urbana, mentre figure come Sergio Zuncheddu e Daniele Chieffi hanno apportato il loro contributo in termini di imprenditorialità e saggezza accademica. Il ciclo di incontri si è concluso oggi con le lezioni di Ivan Blecic e Carlo Atzeni, docenti di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari, che hanno approfondito gli aspetti tecnici e innovativi del governo del territorio. L'evento non solo ha rappresentato un'opportunità formativa di alto livello per i partecipanti, ma ha anche rafforzato l'impegno dei Riformatori Sardi nel promuovere una politica più inclusiva, informata e orientata al futuro. Con una visione chiara e una formazione specifica, i futuri leader locali sono ora più preparati a guidare con competenza e integrità, pronti a rispondere alle sfide che il governo locale e regionale continua a presentare.

La Scuola di formazione politica organizzata dai Riformatori Sardi si è conclusa con un significativo successo di partecipazione. Oltre 300 persone hanno preso parte alle tre giornate di approfondimento dedicate al ciclo "Alla guida della città: progetto e comunicazione", un evento che ha puntato a formare i futuri amministratori locali fornendo loro gli strumenti per una gestione efficace e consapevole del territorio.