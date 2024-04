Politica Uniti per il cambio: Marco Tedde e la coalizione di centrodestra puntano alla vittoria nelle amministrative di Alghero

Alghero, 18 aprile 2024 – In un clima di crescente attesa per le elezioni amministrative del prossimo 8-9 giugno, la coalizione di centrodestra guidata da Marco Tedde ha tenuto una riunione cruciale presso la sede del candidato sindaco in via La Marmora, consolidando una vasta alleanza pronta a governare Alghero. L'incontro ha visto la partecipazione di figure chiave provenienti da cinque partiti nazionali - Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, UDC e Azione - e rappresentanti di entità regionali e movimenti civici, come i Riformatori Sardi, Patto per Alghero e Prima Alghero, delineando un fronte unito e determinato. Marco Tedde, già noto per il suo impegno nel tessuto politico e sociale della città, ha presentato una visione ambiziosa per il futuro di Alghero, con particolare attenzione alla Riviera del Corallo e all'importanza strategica dell'asse Sassari-Alghero-Porto Torres. Le sue parole riflettono una strategia di sviluppo che mira a valorizzare non solo il settore turistico ma anche a promuovere un rinnovamento culturale e economico dell'intera area nord-occidentale della Sardegna. Durante l'incontro, è stato evidenziato il supporto unanime alla candidatura di Tedde, con un accento particolare sulle sinergie tra i partiti e i movimenti che formano la coalizione. L'obiettivo è di capitalizzare i successi dell'amministrazione uscente, introducendo al contempo innovazioni per un'Alghero più inclusiva e connessa, dalla città al suo entroterra. Un punto focale della discussione è stata la collaborazione potenziale con il Partito Sardo d'Azione, attualmente impegnato nei suoi processi congressuali, che potrebbe culminare in un accordo programmatico che rafforzi ulteriormente la coalizione. La conferenza stampa prevista per lunedì alle ore 10:20 nella Sala Mimosa del Hotel Gran Catalunya segnerà l'inizio ufficiale della campagna elettorale, dove i dettagli del programma e delle iniziative saranno condivisi con i cittadini e i media, delineando così il percorso che la coalizione intende seguire per conquistare la fiducia degli elettori algheresi. In vista delle elezioni, l'entusiasmo e la determinazione espressi dai partecipanti all'incontro suggeriscono un rinnovato impegno verso una politica che ponga al centro le esigenze e le aspettative dei cittadini, con l'intento di portare Alghero verso una nuova era di prosperità e orgoglio comunitario.