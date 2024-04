Ivan Vargiu originario di Thiesi e la corsa per il futuro di Maccagno con Pino e Veddasca

Nato e cresciuto in questi luoghi, Vargiu si è nutrito dell'essenza stessa del territorio, forgiando una visione chiara di quello che vuole per la sua comunità: valorizzazione del turismo, sostegno alle imprese locali, attenzione al tessuto sociale, cultura e sicurezza sono i pilastri di un programma ambizioso, radicato nella realtà e rivolto al domani. «La decisione di candidarmi è scaturita dopo vent’anni di dedizione come dipendente pubblico in questo Comune», spiega con umiltà Vargiu, sottolineando il suo orgoglio e il desiderio di continuare a servire Maccagno con Pino e Veddasca. Un desiderio che riflette la consapevolezza di poter incidere positivamente sulla vita dei suoi concittadini, di poter essere davvero un punto di riferimento che trascende la politica quotidiana per entrare nel cuore delle persone. E sebbene la competizione sia accesa, con avversari del calibro dell'avvocato Davide Compagnoni alla guida di "Idea Comune", è palpabile l'ottimismo che Vargiu e la sua lista "Futuro" trasmettono.





«Per ottenere tutto questo sarà fondamentale il supporto di tutti i nostri concittadini, perché “questa volta e per la prima volta possiamo vincere tutti, insieme”», afferma Vargiu, e in quelle parole risuona il potenziale di una vittoria condivisa, di un successo che non sia solo personale ma di tutta la comunità. Maccagno con Pino e Veddasca si trova di fronte a una scelta di rotta, una dove la tradizione sarda di Vargiu incontra il fresco vento del cambiamento. Nei prossimi appuntamenti la lista "Futuro" svelerà i propri candidati consiglieri e il programma dettagliato, affinando l'ascolto e la partecipazione cittadina per tessere un domani fatto di collaborazione, progresso e benessere condiviso. Sotto il segno di "Futuro", Ivan Vargiu incarna la speranza di un rinnovamento autentico, di un governo locale che sia espressione genuina del suo popolo. Questo giovane thiesino, con le radici ben salde nella sua terra e lo sguardo rivolto verso nuovi orizzonti, è pronto a correre per guidare Maccagno con Pino e Veddasca verso un capitolo radioso della sua storia. Buona fortuna, Ivan Vargiu, che il futuro possa risplendere con la luce delle tue intenzioni.

In una piccola perla del Luinese si profila una storia di dedizione e speranza, quella di Ivan Vargiu, figlio di questa terra generosa e sincera, originario di Thiesi, che oggi annuncia la sua candidatura a sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca. Dopo vent'anni di servizio tecnico nel Comune, Vargiu si affaccia al futuro politico della sua comunità con un bagaglio di esperienza e un cuore pulsante d'amore per il suo territorio. "Futuro" è il nome che sigilla l'impegno civico e indipendente di questa lista, un movimento che si distingue per dinamismo e un orecchio attento alle necessità locali.