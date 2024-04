Consiglio comunale di Alghero: Sempre Alghero In House al centro delle controversie





Tra cambi di casacca, richieste di fondi e gestione finanziaria, i consiglieri hanno disegnato il quadro di una comunità che guarda al futuro con una miscela di speranza e preoccupazione.





Cambiamenti Politici e Dinamiche di Gruppo: Il consigliere Christian Mulas ha lasciato l'UDC per passare al gruppo misto, un movimento che ha sorpreso molti e sottolineato l'instabilità politica attuale. La sua richiesta di miglioramenti al mercato del primo pescato ha evidenziato l'importanza delle infrastrutture commerciali locali e la necessità di interventi mirati che possano beneficiare i piccoli pescatori e i consumatori.





Interrogazioni e Impegni Amministrativi: Mimmo Pirisi del PD ha sollevato questioni riguardanti il ritardo nei fondi del bonus affitto, una misura cruciale per sostenere i cittadini in difficoltà economica. La risposta del sindaco Mario Conoci ha promesso una risoluzione imminente, con i fondi che dovrebbero essere distribuiti entro la settimana seguente.





Rapporto sull'Urbanistica e Bilancio Finanziario Emiliano Piras, assessore all'urbanistica, ha fatto il punto sui progetti realizzati e quelli in cantiere, come l'approvazione della variante del Pai e del piano del centro storico, essenziali per la pianificazione futura della città. A livello finanziario, il bilancio ha mostrato un saldo positivo con un avanzo di gestione di poco più di 3 milioni di euro, testimoniando una gestione oculata delle risorse nonostante gli aumenti di spesa degli ultimi anni.





Cultura, Turismo e Sviluppo Economico Alessandro Cocco e Giorgia Vaccaro hanno rispettivamente illustrato le iniziative nei settori del turismo, cultura e sviluppo economico, sottolineando il successo nella candidatura UNESCO e le migliorie apportate ai mercati cittadini. Hanno messo in luce il lavoro fatto per promuovere Alghero a livello internazionale e per stimolare l'economia locale attraverso eventi culturali e regolamenti migliorativi.





Dibattito sui Servizi Sociali e Decisioni Cruciali: Maria Grazia Salaris ha descritto le sfide incontrate nell'ambito dei servizi sociali, con un notevole aumento della domanda a seguito dell'abolizione del reddito di cittadinanza.





Conclusione e decisioni cruciali: Il clou della sessione è stata la discussione sul rendiconto di gestione, che ha visto un acceso dibattito. La proposta di Forza Italia avanzata dal capogruppo Camerada, che chiedeva un utilizzo più razionale dell'avanzo di bilancio per la messa in sicurezza di parchi e giardini e per un progetto straordinario gestito dalla società in house Alghero, è stata al centro delle polemiche.





Il sindaco ha suggerito che metà dei 3 milioni di euro di avanzo di gestione disponibili dovessero essere accantonati seguendo le raccomandazioni della Corte dei Conti, limitando così l'impegno finanziario immediato. La votazione sulla risoluzione di Forza Italia ha riflettuto una divisione all'interno della maggioranza, con 6 voti favorevoli e 12 contrari tra i quali figurano Conoci, Salaris, Piras e Bamonti della maggioranza, dimostrando che le decisioni economiche rimangono un campo minato in una città che si prepara a scegliere la sua prossima leadership.





La sessione del consiglio ha messo in luce le complesse dinamiche di una città che, pur affrontando problemi significativi, cerca vie per il progresso e la stabilizzazione, con la speranza che le prossime elezioni portino a decisioni più concrete e a una visione amministrativa rinnovata.

Il Consiglio Comunale di Alghero si è riunito per l'ultima volta prima delle imminenti elezioni dell'8-9 giugno, in una sessione che ha riflettuto le tensioni e le aspettative di una città in attesa di rinnovamento.