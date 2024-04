Nuovo movimento civico si schiera con Marco Tedde per le elezioni comunali di Alghero

Maria Vittoria Porcu, Rodolfo Valentino ed Alessandro Magrini, figure di spicco del movimento, hanno sottolineato l'importanza di una campagna elettorale chiara e ben definita. "Siamo pronti a lavorare per il futuro della città, e lo vogliamo fare senza salti nel buio supportando chi ha dimostrato di avere la giusta capacità ed esperienza," hanno dichiarato, aggiungendo che "Marco Tedde è il candidato sindaco che riuscirà a dare un nuovo impulso per programmare l’Alghero dei prossimi 20 anni."





Il movimento ha anche fatto appello a una definizione rapida del perimetro della coalizione a sostegno di Tedde, recentemente concordato dai principali partiti del centro destra liberale sardista, per poter avviare una campagna elettorale efficace e vincente. "Siamo convinti che gli algheresi abbiano bisogno di chiarezza," hanno continuato i rappresentanti, promettendo impegno per una visione di città aperta e orientata al futuro, che valorizzi al contempo le radici storiche e l'ambizione di riconfermare Alghero come perla della Riviera del Corallo. Al movimento "Valori e Innovazione" si sono già uniti diversi attori politici locali tra cui Antonello Muroni, Giuseppe Cossu, Nicola Salvio, Raffaele Cadinu, Andrea Montalbano, Salvatore Calvia, Rita Catardi, Claudio Urgias e Alessandro Balzani, tutti pronti a contribuire al completamento della lista e alla redazione del programma di governo a sostegno di Marco Tedde. Con un team così solido e una visione chiara, il nuovo Movimento Civico "Valori e Innovazione" sembra pronto a giocare un ruolo cruciale nelle prossime elezioni, puntando a trasformare Alghero in un modello di sviluppo e integrazione tra tradizione e innovazione.

In vista delle imminenti elezioni comunali, un nuovo movimento civico, denominato "Valori e Innovazione", ha ufficialmente dichiarato il suo supporto a Marco Tedde, candidato sindaco per la città di Alghero. Durante una conferenza stampa a Sassari, i rappresentanti del movimento hanno espresso la loro determinazione a lavorare per il futuro della città, evidenziando la competenza e l'esperienza di Tedde come qualità indispensabili per il ruolo.