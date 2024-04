Desirè Manca, da "Miss Preferenza" a guardiana del lavoro in Sardegna

Sassarese, classe 1973, Manca ha mietuto consensi fin dal principio della sua carriera politica, partendo dal terreno fertile di un'attivista che, con pazienza e tenacia, ha saputo raccogliere e interpretare le istanze del territorio. Dopo una serie di esperienze lavorative che spaziano dall'essere addetta di primo soccorso aziendale a direttrice tecnica in diverse aziende di Sassari, ha incontrato il Movimento 5 Stelle, trovando la sua vocazione politica. Il suo ingresso in politica, con l'elezione a consigliera comunale a Sassari nel 2014, ha segnato l'inizio di un percorso che l'ha vista crescere e affermarsi fino al riconoscimento ottenuto nelle recenti elezioni regionali di febbraio 2024, dove ha ottenuto oltre 8mila voti, un traguardo che testimonia il profondo legame con gli elettori e la capacità di rappresentare efficacemente le loro esigenze.





Oggi, con la delega al Lavoro, Manca si trova di fronte una delle sfide più ardue e significative per la Sardegna: risanare un settore occupazionale storicamente problematico, pieno di insidie ma anche di potenzialità inespresse. Le attese sono molteplici e le responsabilità gravose, ma il suo trascorso dimostra una capacità di affrontare e superare le difficoltà con determinazione e visione strategica. La Manca è chiamata a essere non solo l'assessora al Lavoro ma una vera e propria guardiana di un settore cruciale per il futuro della Sardegna. La sua nomina rappresenta una scommessa, quella di poter tradurre il consenso ottenuto nelle urne in politiche efficaci e innovative, capaci di rispondere concretamente alle esigenze di un'isola che aspira a riscrivere il proprio destino occupazionale. La strada è impervia, ma la storia di Desirè Manca insegna che nessuna sfida è troppo grande quando si ha il coraggio di affrontarla.

Nel vivace panorama politico sardo, emerge una figura che porta con sé il peso e la speranza di un'intera regione: Desirè Manca, fresca di nomina a assessora regionale al Lavoro. La sua ascesa, da semplice attivista del Movimento 5 Stelle a componente chiave del nuovo esecutivo guidato da Alessandra Todde, traccia un percorso di impegno e di dedizione che ha saputo incantare l'elettorato sardo fino a guadagnarsi il soprannome di "miss preferenza".