Sfida per il futuro: Presentati i candidati a sindaco, Tedde per Alghero e Mariotti per Sassari con il centrodestra





Durante un evento tenutosi al Villino Ricci, Mariotti, attuale rettore dell'ateneo turritano, ha lanciato la sua corsa alla guida del capoluogo, mentre Tedde mira a tornare alla carica di primo cittadino di Alghero.





Un'iniziativa che vede la partecipazione e il sostegno trasversale delle principali forze politiche di destra della provincia, nonostante l'assenza del Psd’Az, un dettaglio che non ha mancato di sollevare rimpianti in Tedde, il quale spera in un futuro accordo programmatico. La campagna elettorale prende le mosse da una critica alla classe dirigente attuale, giudicata insufficiente e bisognosa di un rinnovamento.





Mariotti sottolinea come la sua non sia una candidatura improntata alla politica nel senso stretto, ma piuttosto un tentativo di trasferire a Sassari le positive esperienze maturate in ambito universitario, con particolare attenzione alla gestione dei fondi per lo sviluppo territoriale.





Da parte sua, Tedde pone l'accento sulla necessità di un impegno che superi i confini comunali, proponendo una visione di riscatto per l'intera provincia, afflitta da una cronica mancanza di leadership efficace e da un sentimento di emarginazione rispetto al capoluogo regionale, Cagliari. La corsa elettorale si prospetta quindi come un momento di svolta, con i due candidati che, pur mantenendo una forte identità di centrodestra, sembrano voler superare le logiche strettamente partitiche in favore di un approccio più pragmatico e inclusivo.





Con la volontà di contrastare il "Sassari-marginalismo" e di lavorare per l'obiettivo di una città metropolitana, la sfida che attende Mariotti e Tedde si annuncia impegnativa, soprattutto alla luce di una competizione che vedrà la partecipazione di diversi outsider e delle forze del centrosinistra, pronte a contendere la guida delle due città. Le parole di Mariotti, «La classe dirigente della provincia è da cambiare» e «Ho una sola velleità: rilanciare Sassari», risuonano come un manifesto di intenti chiari e determinati, che punta a un profondo rinnovamento politico e amministrativo.





Il percorso verso le elezioni sarà segnato da questo impegno condiviso, con l'obiettivo di rivitalizzare due realtà urbane cruciali per il nord della Sardegna.

La scena politica di Sassari e Alghero si anima con l'ufficializzazione delle candidature sindacali di Gavino Mariotti e Marco Tedde, entrambi esponenti del centrodestra.