Sassari verso le comunali: Nicola Lucchi candidato dei Civici per continuare la rivoluzione

Antonello Peru, consigliere regionale e figura di spicco di Sardegna al Centro 20Venti, ha sottolineato il distacco dalla coalizione tradizionale del centrodestra, confermando il sostegno a Lucchi in una mossa che potrebbe prefigurare nuovi equilibri politici locali. Lucchi, con emozione e determinazione, ha sottolineato la continuità del progetto iniziato cinque anni fa, puntando sull'interesse collettivo e sull'operato disinteressato per il bene della città. "Sassari ha una grande dimensione e grandi potenzialità, ma vive complesse dicotomie economiche, culturali e urbanistiche", ha affermato, evidenziando la sua visione per una Sassari rinnovata che ponga al centro gli interessi dei cittadini e non quelli dei gruppi dirigenti.





La presenza in platea di esponenti del Psd'Az ha alimentato speculazioni su possibili nuove alleanze, segno che il modello civico sperimentato a Sassari sta influenzando il panorama politico ben oltre i confini cittadini, con possibili ripercussioni anche ad Alghero e a Cagliari. La candidatura di Lucchi rappresenta quindi non solo la prosecuzione di un percorso amministrativo che ha cercato di riportare Sassari al centro dell'agenda politica regionale e nazionale, ma anche un esperimento di politica civica che potrebbe ridisegnare le alleanze tradizionali, basandosi sul protagonismo dei territori e dei cittadini, come enfatizzato da Peru: "Non ci facciamo dettare l'agenda politica da nessuno - noi dipendiamo dai sardi e la nostra politica fonda sul protagonismo dei territori e dei cittadini". In questa fase di preparazione al voto, Sassari si appresta a vivere una campagna elettorale che potrebbe confermare la città come laboratorio di un nuovo modo di fare politica, focalizzato sul rinnovamento e sul coinvolgimento attivo della comunità.

La scena politica di Sassari si accende alla vigilia delle elezioni comunali con l'ufficiale investitura di Nicola Lucchi come candidato sindaco per il raggruppamento civico "Cittadini&Territorio - Sassari si rinnova". Questa mossa segna una tappa importante nella continuità dell'amministrazione che, sotto la guida del sindaco uscente Nanni Campus, ha cercato di ridefinire l'approccio alla gestione della città. La cerimonia di presentazione, avvenuta questa sera al teatro Astra di Sassari, non è stata solo l'occasione per lanciare ufficialmente la candidatura di Lucchi, ma anche per ribadire il posizionamento unico del progetto che supera la tradizionale dicotomia tra centrodestra e centrosinistra.