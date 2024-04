Revoca delle deleghe a Ittiri: La risposta dell'Ex assessore Angela Desole

Il Sindaco Sau ha giustificato la sua decisione citando "vicende politiche determinatesi nell'ultimo periodo in seno all'intero gruppo di maggioranza consiliare, provocate dalla candidatura dell’Assessore - Vicesindaco Desole alle elezioni regionali del febbraio scorso a sostegno del candidato Presidente di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu, in contrapposizione dunque alla coalizione di centro-sinistra che governa li Comune".





Questa mossa ha rivelato e accentuato le divergenze politiche, indebolendo il rapporto fiduciario tra il sindaco e l'assessore. Desole, tuttavia, non si è limitata a rispondere alla revoca, ma ha anche sottolineato la coerenza del suo percorso politico e amministrativo, ricordando che la lista civica "Uniti per fare", che ha portato Sau alla vittoria nel 2020, non aveva connotazioni partitiche e che la sua appartenenza ai Riformatori Sardi era ben nota fin dall'inizio.





Ha inoltre messo in discussione la decisione di Sau di attribuire una collocazione politica alla lista "Uniti per fare" e ha espresso perplessità sulle motivazioni alla base della sua revoca, insinuando che potrebbero essere legate a calcoli politici piuttosto che a reali preoccupazioni amministrative.





L'ex assessore si è quindi interrogata sulla coerenza dei principi che dovrebbero guidare l'amministrazione pubblica, soprattutto alla luce delle sue precedenti esperienze politiche e del sostegno ricevuto dalla comunità. Ha chiuso il suo intervento domandandosi cosa sia realmente cambiato dal 2019 e quali siano le vere ragioni dietro la decisione di Sau. La vicenda di Ittiri solleva interrogativi non solo sulle dinamiche politiche locali, ma anche sui principi di democrazia e trasparenza nella gestione della cosa pubblica. Resta da vedere come la comunità e l'amministrazione risponderanno a questa situazione e quali saranno le ripercussioni sul futuro politico e amministrativo della città.

Angela Desole, fino a pochi giorni fa assessore e Vicesindaco della città, ha visto le proprie deleghe revocate dal Sindaco Antonio Sau, una decisione che ha destato non poco stupore e discussioni all'interno di Ittiri. Desole, con una nota di disappunto e sorpresa, ha commentato: "Non credo sia necessario elencare i risultati ottenuti in ambito amministrativo perché, ne sono certa, tutta la comunità ittirese conosce e riconosce il mio impegno civico da assessore e vicesindaco di Ittiri. I frutti del mio lavoro sono la conseguenza di una solida, costante e produttiva collaborazione con i colleghi amministratori, con gli uffici comunali e con i riferimenti regionali della legislatura appena terminata. Penso che i quasi 994 voti presi, di cui 701 a Ittiri, alle elezioni regionali appena trascorse nella lista dei Riformatori Sardi, siano la certificazione di quanto sopra. E cosa fa il Sindaco Antonio Sau? Mi rimuove dalla carica di assessore e Vicesindaco!"