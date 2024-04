Cappellacci contro Todde: "Una grave invasione di campo nella sanità"

La questione al centro del dibattito riguarda una direttiva inviata ai direttori generali delle Aziende Sanitarie della Sardegna, un atto che, secondo Cappellacci, oltrepassa i confini tra politica e gestione amministrativa. “Finché si fa riferimento al processo di programmazione del Servizio sanitario regionale – evidenzia Cappellacci - è certamente nelle prerogative di chi governa stabilire atti di indirizzo ma quando si entra nel merito del conferimento di incarichi di stretta competenza manageriale si esonda abbondantemente dalle funzioni politiche e si compie una pesante invasione di campo”.





La critica si aggrava quando Cappellacci sottolinea l'ambiguità dell'azione presidenziale, che potrebbe estendersi fino a influenzare la gestione di concorsi e nomine, territori nettamente separati dalle responsabilità politiche. “Alla luce dell’espressione amplissima, ovvero 'incarichi di qualsiasi natura', non è dato sapere a quali si riferisca e se addirittura l’intervento presidenziale riguardi perfino i concorsi”, prosegue il Presidente della Commissione, delineando una zona grigia di potenziale conflitto tra le sfere di competenza. Le parole di Cappellacci riaccendono il dibattito su dove debbano tracciarsi i confini tra l'azione politica e la gestione amministrativa.





“Non so di quali incarichi si tratti, dal momento che non mi sono occupato mai di nomine di competenza del livello amministrativo o manageriale da Presidente e tantomeno me ne occupo adesso, ma certo è che un Presidente si dovrebbe occupare di programmazione e di atti di indirizzo, non di atti di gestione”, conclude, marcando una linea netta tra il dovere di governare e quello di amministrare. L'intervento di Cappellacci non solo solleva questioni sulle prerogative presidenziali in Sardegna ma apre anche una riflessione più ampia sul delicato equilibrio tra potere politico e responsabilità gestionali nel settore della sanità, una partita che, al di là delle polemiche, si gioca sulla pelle dei cittadini.

