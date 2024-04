Stop di Alessandra Todde a nuovi incarichi nella sanità fino all'insediamento della giunta

"Con l'insediamento della giunta regionale verrà avviato un nuovo processo di programmazione del servizio sanitario regionale - scrive Todde -. In questa fase di transizione, quindi, si ritiene opportuno che non siano adottati provvedimenti che possano condizionare severamente la programmazione dei servizi sanitari e incidere in termini rilevanti sui relativi costi", evidenzia la presidente in una comunicazione ai vertici della sanità regionale.





La Todde richiede, dunque, una moratoria su qualsiasi decisione importante, insistendo affinché le aziende sanitarie si limitino a mantenere l'ordinaria amministrazione e sospedano ogni procedura per il conferimento di nuovi incarichi. Qualora emergessero necessità di atti urgenti, questi dovranno essere sottoposti alla valutazione dell'amministrazione regionale, per garantire che ogni decisione sia in linea con le future direzioni politiche e amministrative che la nuova giunta intenderà adottare.

La neo presidente della Regione, Alessandra Todde, ha deciso di mettere un freno a qualsiasi nuova iniziativa nell'ambito della sanità regionale che possa comportare costi aggiuntivi, fino all'effettivo insediamento della nuova giunta regionale. In un atto di indirizzo inviato poco prima di Pasqua ai direttori generali delle Asl, ai manager delle Aziende ospedaliero-universitarie (Aou) di Cagliari e Sassari e agli enti Areus, Ares e all'Istituto Zooprofilattico, la presidente esprime chiaramente la sua volontà.