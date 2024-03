Tore Piana, Candidato a Sindaco per "Sassari Unita", aperto alle primarie proposte dai riformatori sardi

Questa mossa giunge in risposta alla proposta avanzata dal movimento politico "Riformatori Sardi", che ha sollecitato l'organizzazione di primarie all'interno della coalizione moderata/civica e di centro-destra, un'area politica con cui Piana si identifica.





"Prendo con grande interesse e attenzione l'interessante proposta avanzata dai 'Riformatori Sardi'", ha dichiarato Piana, sottolineando come questa iniziativa rappresenti "il migliore segnale di trasparenza e coinvolgimento che le forze politiche impegnate nel comune di Sassari possono offrire".





Con queste parole, Piana non solo ha confermato la sua apertura al dialogo e alla competizione democratica ma ha anche evidenziato l'importanza di un confronto politico basato su programmi e idee, al fine di perseguire l'unico obiettivo di rilanciare economicamente, culturalmente e politicamente la città di Sassari, affinché possa assumere un ruolo di leadership nell'intero territorio.





La proposta dei "Riformatori Sardi" di organizzare delle primarie per la selezione del candidato sindaco è stata vista come un'opportunità per incrementare la partecipazione dei cittadini nel processo politico e per rafforzare l'unità tra le diverse anime della coalizione. La risposta positiva di Tore Piana a questa iniziativa mostra una volontà di apertura e collaborazione che potrebbe portare a un rinnovato slancio nel panorama politico di Sassari.





Il candidato ha quindi ufficializzato la sua piena disponibilità al confronto, con la speranza che questo processo possa portare alla definizione di una visione condivisa per il futuro della città. "Solo a queste condizioni", ha affermato Piana, "dichiaro oggi di dare la piena disponibilità al confronto politico, di programmi e di idee, al solo scopo dell'unico obiettivo che porti al rilancio economico, culturale e di leadership della città di Sassari con ruolo capo guida del territorio".





Con la sua posizione chiara e la sua apertura alle primarie, Tore Piana si pone come un candidato aperto al dialogo e al confronto, segnando un passo importante verso una campagna elettorale che si preannuncia vivace e partecipata nella città di Sassari.

