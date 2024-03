La danza delle poltrone tra Todde e il PD: Un ballo sardo sotto il tetto della Regione

"Sicuramente sarà l'ultimo con il PD e quindi questo mi rende particolarmente felice," esulta Todde, in un misto di sollievo e anticipazione, come chi vede finalmente la luce in fondo a un lungo e tortuoso tunnel. La promessa di un asse forte e coeso tra M5S, PD e la presidente suona quasi come una preghiera in una coalizione che sembra più un mosaico di pezzi disparati che un solido blocco unitario.





Il teatro di questa negoziazione è la sede cagliaritana della coalizione, dove si discutono assetti, equilibri e, soprattutto, il sacro principio della mediazione. "I compromessi ci sono perché c'è una mediazione," spiega Todde, rivelando una profonda verità politica: dietro ogni grande decisione c'è sempre un grande compromesso. E in questo caso, il compromesso sembra girare attorno ai tre assessorati per il PD, più la presidenza del Consiglio regionale, anche se nessuno osa parlare apertamente di nomi e numeri.





Ma l'orizzonte politico sardo non si limita alla formazione della giunta. Le amministrative sono dietro l'angolo, pronte a testare la solidità e la coesione di questa neo-alleanza. "Abbiamo delle amministrative che ci aspettano," ribadisce la presidente, con la determinazione di chi sa che le battaglie vere sono quelle che si combattono sul campo, non nelle stanze dei bottoni. E poi c'è la questione di genere, un argomento che Todde affronta con pragmatica saggezza: "non è una questione di genere, è una questione di persone in grado di fare."





Parole che rivelano una visione moderna della politica, dove competenza e capacità dovrebbero trionfare su ogni altra considerazione. Tuttavia, la promessa di una "composizione femminile importante" fa ben sperare per una rappresentanza equilibrata e diversificata. In questo intricato gioco di potere, dove si intrecciano desideri, abilità e limiti, la presidente Todde si ritrova a tessere la tela di un governo che sarà, si spera, all'altezza delle aspettative dei sardi.





Un compito arduo, ma non impossibile per chi ha già dimostrato di poter navigare le tempestose acque della politica regionale con determinazione e astuzia. Nel frattempo, il PD si gode il momento, soddisfatto di una trattativa che sembra aver portato i suoi frutti. "Noi abbiamo in mente una squadra che va oltre i nomi della giunta," afferma il segretario Piero Comandini, lasciando intendere che la vera partita si gioca su un campo ben più ampio, dove l'azione di governo si intreccia con l'attività legislativa e il lavoro del Consiglio.





L'isola continua ad attendere, subito dopo pasqua, per il 9 aprile è prevista la convocazione ufficiale per la prima seduta dell'Aula e la Sardegna si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua storia politica. Tra speranze e preoccupazioni, tra compromessi e visioni di futuro, resta da vedere se questa nuova alleanza riuscirà a navigare le sfide che la attendono, o se si rivelerà solo un altro castello di carte pronto a crollare al primo soffio di vento.

