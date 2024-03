Vertice cruciale tra Todde e il Pd per il Futuro esecutivo della Sardegna

Questo incontro segna una fase decisiva nella formazione del nuovo governo regionale, con Todde intenzionata a modellare un esecutivo basato sulla competenza e sulla condivisione, mantenendo però la prerogativa di avere l'ultima parola sulla composizione. La sfida risiede nel bilanciare le aspettative del Partito Democratico, che porta in dote un risultato elettorale significativo, quasi doppio rispetto a quello del Movimento 5 Stelle, e le necessità di una governance coesa e funzionale. Il dibattito si concentra sul numero di assessorati da assegnare al PD, con una proposta che oscilla tra tre e quattro, senza dimenticare la presidenza dell'Assemblea regionale.





Todde però considera quattro assessorati una quota eccessiva, tenendo conto anche delle prossime candidature amministrative. Un tema altrettanto importante è quello della parità di genere. Todde, prima donna a ricoprire la carica di presidente della Regione, punta a includere almeno cinque donne nella sua giunta, su un totale di dodici assessori, con l'obiettivo di rispecchiare anche le realtà minori all'interno della coalizione.





Questo aspetto si aggiunge alla complessità della scelta, che deve tenere conto degli equilibri territoriali, una questione di non poco conto in una regione diversificata come la Sardegna. Mentre il puzzle dell'esecutivo regionale inizia a prendere forma, le parti sono chiamate a un esercizio di equilibrio tra le varie esigenze e visioni, in uno scenario politico che richiede attenzione sia alle dinamiche interne ai partiti che alle aspettative dei cittadini sardi. Questo vertice potrebbe quindi segnare un momento chiave per il futuro politico della Sardegna, delineando le basi di un governo che si spera possa rispondere efficacemente alle sfide che attendono l'isola.

La politica sarda è in fermento in vista del vertice di oggi tra la presidente della Regione, Alessandra Todde, e i vertici del Partito Democratico, compresi il segretario Piero Comandini, il presidente Giuseppe Meloni, la vice segretaria Maria Francesca Fantato e il capogruppo designato in Consiglio regionale Roberto Deriu.