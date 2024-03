Progressisti Sassari: Impegno e visione per il futuro del Nord Sardegna - Analisi del risultato elettorale

Questo successo ci motiva a creare liste elettorali aperte e inclusive, collaborando con le forze civiche e politiche del Campo Progressista, a partire da valori e programmi condivisi, per promuovere un'efficace gestione della cosa pubblica. Il Partito si sta già attivando su punti programmatici specifici, con l'obiettivo di proporre un programma di governo unitario per l'intera coalizione, sottolineando l'importanza della partecipazione e del coinvolgimento di tutti. Il primo banco di prova di questa visione condivisa si presenta con la vicenda della “Casa Divina Provvidenza” a Sassari, un problema complesso che richiede un approccio multidisciplinare e la costruzione di una soluzione sostenibile per ospiti e lavoratori. Questa sfida rappresenta un'occasione per definire l'identità della coalizione e della città di Sassari stessa, impegnandoci per un futuro inclusivo e solidale. Invitiamo le altre forze politiche al dialogo e alla collaborazione, per affrontare insieme le sfide del Nord Sardegna con una visione comune e costruttiva.

Il Coordinamento del Partito Progressista, in queste settimane di attesa per la proclamazione definitiva degli eletti, ha intensificato gli incontri per analizzare i risultati elettorali, confermando un forte senso di responsabilità verso il mandato di governo conferito dai sardi. La situazione politica attuale vede la Presidente impegnata nella formazione della nuova Giunta, mentre a livello locale il focus è sulle imminenti elezioni amministrative in importanti città sarde come Sassari e Alghero. L'analisi del voto evidenzia una presenza significativa del Partito Progressista in tutti i comuni, risultato che rafforza la nostra rappresentanza in consiglio regionale e in tutto il territorio.