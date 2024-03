Grandi manovre ad Alghero: il futuro politico si gioca sui moderati

Il sindaco uscente, Mario Conoci, probabilmente non ricandidato, segna una svolta significativa nel panorama politico locale, dopo un mandato caratterizzato da momenti di tensione e una gestione dell'amministrazione che non ha soddisfatto le aspettative di tutti.





Il centrodestra si trova a un bivio, riflettendo sulle mosse future e sugli esiti non ottimali delle recenti elezioni regionali. La divisione tra i fedelissimi di Conoci e i delusi, tra cui spicca Forza Italia, apre la strada a nuove configurazioni e alleanze. In questo contesto, l'ex sindaco Marco Tedde e altri esponenti di spicco si stanno muovendo per creare una coalizione moderata, che mira a superare le divisioni e a riunire diverse anime politiche, dalla lista civica Per Alghero di Mario Bruno al Pd, passando per Riformatori e Udc.





Mario Bruno, figura centrale della politica algherese, nonostante non sia mai realmente uscito di scena, torna a far parlare di sé con forza, posizionandosi come un possibile catalizzatore di nuove dinamiche politiche. La sua esperienza e la capacità di aggregare intorno a sé diverse sensibilità potrebbero essere decisive nella costruzione di un fronte ampio e inclusivo.





Mentre il centrodestra si interroga sul proprio futuro, emergono figure pronte a scendere in campo. Giovanna Caria per Forza Italia, Francesco Marinaro per i Riformatori e Michele Pais per la Lega si posizionano come possibili "nuovi" outsider.





Sul fronte opposto, l'attenzione è rivolta a Raimondo Cacciotto per Alleanza Verdi Sinistra, testimoniando un panorama politico algherese vivace e in piena effervescenza.





Per contro a due giorni dalle elezioni regionali si era dimesso il vicepresidente della Fondazione Alghero, Pier Paolo Carta, indicato dai Riformatori ma considerato ormai molto vicino a Conoci, per mettere in discussione la presidenza di Andrea Delogu, uno dei riferimenti di Forza Italia in città. Oggi il confronto è particolarmente vivace. Lo confermano le dimissioni del presidente della commissione Sanità e Ambiente, Christian Mulas, consigliere comunale dell'Udc assieme al presidente dell'aula, Raffaele Salvatore.





La città si prepara a una sfida elettorale che promette di essere particolarmente accesa e aperta a sorprese, con i moderati pronti a giocare un ruolo da protagonisti in una partita che si annuncia tutt'altro che scontata.





In questo clima di cambiamento, Alghero si avvicina alle elezioni comunali con la consapevolezza che sarà il dialogo tra diverse visioni del fare politica a definire il futuro della città. Un futuro in cui la capacità di ascoltare e di includere potrebbe fare la differenza, delineando un nuovo percorso per una comunità che guarda avanti, pronta ad affrontare le sfide che la attendono con spirito rinnovato e propositivo.

