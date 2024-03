Tribunale di Cagliari: Antonello Peru condannato a risarcire Marco Tedde e Palazzo Chigi

Questa decisione deriva da un contenzioso giudiziario scaturito dal ricorso promosso nel 2022 da Peru contro la sua sospensione per 18 mesi dalla carica di consigliere regionale, a seguito di una condanna in primo grado per una vicenda di abuso edilizio.





Nonostante Peru sia stato successivamente assolto in Corte d'Appello e reintegrato in Consiglio, il Tribunale ha stabilito che sia lui a coprire le spese legali delle controparti, applicando il principio della soccombenza virtuale. La difesa di Peru aveva contestato la sospensione, ritenendo non applicabile la fattispecie di reato e sollevando dubbi sulla costituzionalità dell'articolo 8 del decreto legislativo del 31 dicembre 2012, base del provvedimento di sospensione.





La vicenda ha avuto anche implicazioni politiche, creando tensioni tra Peru e l'ex sindaco di Alghero, Marco Tedde, che lo aveva sostituito in Consiglio regionale durante il periodo di sospensione. Nonostante l'assoluzione di Peru e il suo ritorno in aula, il Tribunale ha riconosciuto a Tedde il diritto di intervenire nel contenzioso, stabilendo che gli vadano rifuse le spese legali sostenute.





Questa sentenza conclude un episodio che ha mescolato questioni giuridiche a dinamiche politiche, evidenziando la complessità delle procedure legali legate alla carica pubblica e alle accuse di illecito.

