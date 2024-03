Politica Antonio Piu di AVS: "Solinas è finita la stagione del poltronificio e dell’inefficienza."

Antonio Piu, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, alza il tiro contro l'ultimo atto della Giunta Solinas, denunciando un "improvviso iperattivismo" che ha portato all'approvazione di 200 delibere poco prima delle elezioni. Un vero e proprio blitz di nomine e incarichi che, secondo Piu, rappresenta un affronto alle istituzioni e ai cittadini sardi. In particolare, Piu sottolinea la gravità delle decisioni prese in ambito sanitario, come l'inaspettata trasformazione di una struttura semplice in complessa all'Asl di Sassari, un cambiamento sostanziale avvenuto alle spalle dei sindacati e senza alcun preavviso. "È scandaloso," afferma Piu, "che la Giunta Solinas abbia scelto di concentrare il suo zelo amministrativo sugli ultimi giorni di mandato, dimenticando per anni di approvare bilanci cruciali come quelli delle Asl per il 2022." Il consigliere di AVS non nasconde la sua indignazione per una pratica che, a suo dire, dimostra come l'amministrazione uscente abbia privilegiato la distribuzione di favori all'efficienza e al rispetto per le regole democratiche. "Solinas ha avuto cinque anni per programmare e investire," continua Piu, "e non può certo permettersi, a pochi giorni dalla scadenza del mandato, di usare gli ultimi scampoli di potere per elargire poltrone." L'appello di Piu è chiaro: è necessario un rispetto incondizionato delle istituzioni, e le delibere approvate in preda a questo "iperattivismo" devono essere immediatamente sospese. "La prospettiva è cambiata," conclude il consigliere, "è finita la stagione del poltronificio e dell’inefficienza." La denuncia di Piu segna un ulteriore capitolo nella saga delle accuse reciproche tra l'amministrazione uscente e i nuovi governanti, sottolineando un clima di tensione e di attesa per le prossime mosse del governo regionale.