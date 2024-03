Ad Alghero il PD esulta per la vittoria di Todde - Anche se gli algheresi hanno fatto prevalere il centrodestra alle urne

E non si tratta di mere parole, ma di un verdetto chiaro e anche se non molto netto espresso dalle urne, un giudizio popolare che ha visto la città di Alghero e l'intera isola bocciare sonoramente l'operato di chi ha governato fino ad ora nonostante abbia visto trionfare ai numeri il centrodestra.





La vittoria di Alessandra Todde, che entra nella storia come la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Sardegna, non è solo un traguardo personale ma il simbolo di una rinascita, di un nuovo corso che il Partito Democratico, guidato dal segretario Enrico Daga e dal presidente Mimmo Pirisi, intende imprimere non solo alla città di Alghero ma a tutta la regione. Una svolta che promette di ridare dignità a un territorio che, per troppo tempo, è stato lasciato in balia di una gestione politica ritenuta poco efficace e, per alcuni versi, deleteria. Eppure, in questo clima di rinnovato ottimismo, non manca la consapevolezza delle difficoltà che attendono il Partito Democratico e i suoi alleati.





La strada verso la rinascita di Alghero e della Sardegna non sarà semplice, ma il sentimento che prevale è quello di una ferma determinazione a portare avanti il progetto di rilancio del territorio. Un impegno che vede il partito pronto a caricarsi sulle spalle il "fardello di una rinascita attesa e non più rinviabile", come recita il loro appello, in uno spirito di collaborazione che coinvolge anche i 5 Stelle e altre forze politiche con cui è stato costruito un "rapporto molto solido". In questo scenario di cambiamento, l'appello del Partito Democratico ai cittadini di Alghero è chiaro: è il momento di sostenerli, di partecipare attivamente a questo momento di svolta che può segnare l'inizio di un nuovo capitolo per la città e per l'intera Sardegna. Un capitolo in cui si promette di capitalizzare i risultati ottenuti, di sfruttare il "nuovo vento" che ora soffia sull'isola per affrontare e superare le sfide che attendono, con la speranza che gli algheresi siano pronti a rinnovare la loro fiducia in un futuro migliore, guidato da chi ora promette di far respirare nuovamente il territorio con politiche rinnovate e un'attenzione rivolta alle reali necessità dei suoi abitanti.

In una Sardegna dove il vento del cambiamento sembra soffiare con una forza inaudita, il Partito Democratico di Alghero, con un misto di orgoglio e responsabilità, si appresta a raccogliere i frutti di una opposizione che ha saputo tenere testa a una destra che, agli occhi di molti, ha lasciato il territorio in uno stato di "asfissia politica e amministrativa".