Roberto Calderoli: Dalle corse in Costa Smeralda all'appello al voto in Sardegna





Con un chiaro richiamo alle sue radici e alle sue passioni, Calderoli ha voluto sottolineare il profondo legame che lo unisce alla Sardegna, isola che si prepara a vivere un momento cruciale con le elezioni regionali previste per questa domenica 25 febbraio. Utilizzando la metafora della corsa automobilistica per parlare di quella elettorale, il Ministro ha lanciato un appello ai cittadini sardi: «Amici sardi, io ho la Sardegna nel cuore e questa corsa tocca a voi!». Questo invito non è solo un semplice richiamo al voto ma rappresenta anche un messaggio emotivo che lega Calderoli alla terra sarda, evidenziando come le sue esperienze passate riflettano il suo impegno attuale nel panorama politico italiano. Attraverso il ricordo di una vittoria sportiva, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha voluto motivare i sardi a partecipare attivamente alla vita democratica dell'isola, sottolineando l'importanza della loro scelta in questo appuntamento elettorale.





La condivisione di questo ricordo, quindi, non è soltanto un nostalgico ritorno al passato ma diventa un simbolo potente di come le passioni personali possano influenzare e arricchire il percorso professionale e politico. Calderoli, con il suo appello, ricorda ai cittadini sardi il valore del loro voto e l'importanza di prendere parte attiva alle decisioni che modelleranno il futuro della loro terra, proprio come lui ha saputo guidare la sua carriera dalle corse automobilistiche alle sfide della politica.

In un'intreccio unico di passione per lo sport e impegno politico, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha recentemente condiviso con i suoi seguaci un ricordo significativo del suo passato sportivo, collegandolo all'importante appuntamento elettorale che attende la Sardegna. Calderoli ha riportato alla luce una foto che lo ritrae durante la sua vittoria al Rally Costa Smeralda nel 1982, evidenziando i giorni in cui, prima di immergersi nella vita politica, era abituato a competere alla guida di motori roboanti. Questo momento di gloria sportiva è stato ripreso dal volume dei Trofei allegato alla rivista "La Manovella", inviatogli da Alberto Scuro, presidente dell’Automotoclub Storico Italiano.