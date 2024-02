Politica Mario Bruno: La sanità piegata alle esigenze elettorali. Vergogna!

Tagliano il nastro della sala operatoria dell'Ospedale Marino di Alghero a poche ore dall’apertura dei seggi, magari attingendo a personale pagato a gettone. È vergognoso. Ma non basta. Pare che le recite pre-elettorali prevedano anche un passaggio di chiusura campagna all'Ospedale Civile. Vorrebbero farci credere che davvero inaugurano una nuova terapia intensiva non accreditata e senza anestesisti a poche ore dal voto? Cosi, con disinvoltura, dopo aver mostrato ai giornalisti la sala operatoria ristrutturata, al Marino, con oltre un anno e mezzo di ritardo dai tempi dati, e in cui, l’unico taglio previsto, è quello del nastro. Intanto i medici scappano da Alghero: tantissime le domande di mobilità volontaria anche da parte di quei pochi anestesisti rimasti. È davvero irrispettoso nei confronti dei cittadini, contribuenti, che vengano presi in giro in questo modo, da parte di istituzioni che dovrebbero agire nell’interesse di tutti e non piegarsi a logiche politico-elettorali lontane anni luce dal diritto alla salute, l'unico che dovrebbero salvaguardare.