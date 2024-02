Modello Alghero: Le scelte di Conoci per rivitalizzare la Sardegna

Conoci sottolinea l'importanza di concentrare l'attenzione sulle comunità e sulle loro necessità, valorizzando i settori chiave dell'economia locale come l'agricoltura, l'ambiente, e il manifatturiero. Il sindaco enfatizza la necessità di superare l'isolamento geografico della regione, in particolare attraverso il miglioramento dei trasporti. Conoci ha anche toccato temi cruciali come la fusione dei servizi sanitari nel Nord Sardegna, evidenziando la mancanza di risorse mediche e la necessità di un piano d'azione per l'organizzazione dei servizi. La realizzazione di un nuovo ospedale ad Alghero è una delle sue priorità per rispondere alle esigenze sanitarie della comunità.





Tra gli altri punti chiave della sua agenda politica, Conoci pone enfasi sulla continuità territoriale e sull'energia, con particolare attenzione alla questione degli aeroporti e al loro ruolo nello sviluppo economico e turistico della Sardegna. Conoci ha espresso un approccio critico nei confronti della gestione precedente, rimarcando la mancanza di dialogo con le comunità.





La sua visione comprende anche la possibilità di espandere l'accesso alle navette per l'aeroporto di Alghero e Olbia e di migliorare la connettività con altre regioni italiane. Inoltre, Conoci auspica una riforma della regione che possa offrire maggiore certezza alle imprese e stimolare l'economia.





Concludendo, il sindaco Conoci ribadisce il suo impegno verso la comunità e la sua aspirazione di lavorare per il bene della Sardegna, puntando a un futuro di crescita e prosperità.

Il sindaco di Alghero, Mario Conoci ha annunciato la sua candidatura con Fratelli d'Italia per le elezioni regionali, portando in evidenza il "modello Alghero" come un esempio di successo che potrebbe essere esteso a tutta la Sardegna.