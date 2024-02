"I voti per Soru sono voti per Truzzu" parola di Alessandra Todde





Così Alessandra Todde, candidata del capo largo a trazione Pd-M5s, ai microfoni di Radio Giornale Radio. "Nel 2014 disse che ogni voto per Michela Murgia era un voto tolto al centrosinistra - osserva - Quello che lui diceva allora è valido nel 2024".

"I voti per Renato Soru sono voti per Paolo Truzzu, per la destra, per la continuità di questa giunta regionale disastrosa. La legge elettorale sarda non perdona. Soru si assumerà la responsabilità delle sue azioni".