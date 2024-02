Poligoni militari, Giulia Lai replica ad Alessandra Todde

La loro presenza non solo ha determinato la sottrazione delle terre al popolo sardo, ma anche depressione economica e sottosviluppo in tutte le aree che le ospitano, oltre a una decrescita inarrestabile della popolazione. Ad esempio, il comune di Teulada ha perso il 60% della popolazione dalla creazione del poligono a oggi. Negli anni ’50 alla Sardegna è stata imposta la presenza dei poligoni militari, come Teulada o quello di Quirra e Capo San Lorenzo o quello di Capo Frasca senza poter esprimere alcun parere, sottraendoci centinaia di chilometri di terra e di mare. Si tratta di una vera e propria occupazione militare che impedisce lo sviluppo della Sardegna.





Bisogna poi ricordare soprattutto che dentro i poligoni militari gli eserciti di tutto il mondo simulano la guerra, adoperando tutti gli armamenti che poi verranno realmente utilizzati. Questo determina e ha determinato un inquinamento incalcolabile all’ambiente, tra cui per citarne una ricordo la penisola Delta di Teulada, per cui oggi alcuni generali sono sotto processo per disastro ambientale. Stupisce infine che, all’interno della coalizione che Todde rappresenta, vengano accettate senza battere ciglio queste affermazioni, soprattutto perché sono presenti candidate e candidati dichiaratamente contrari alla guerra e alla presenza dei poligoni. Occorrerebbe da loro una ferma e coente presa di posizione contraria a queste scellerate e anacronistiche dichiarazioni.

Alessandra Todde afferma che la Sardegna dovrebbe sedere ad un fantomatico “tavolo” di concertazione volto a rendere le servitù militari presenti in Sardegna “sostenibili”. Queste frasi sono un attacco alla Sardegna ed ai Sardi. Non vi è e non potrà mai esserci alcuna compatibilità tra la Sardegna, terra fertile, e la presenza dei poligoni militari e questo è dimostrato dalla storia.