E perché mai dovrebbe essere diversamente? Truzzu, a detta del ministro, non è solo stato un buon sindaco di Cagliari ma oggi rappresenta la punta di diamante di una coalizione che non si limita a galleggiare sulla superficie delle promesse elettorali ma si immerge nelle acque profonde dei programmi solidi e concreti.





cLollobrigida non fa mistero delle sue aspettative per il futuro politico dell'isola: Truzzu deve essere il faro, il punto di riferimento per una Sardegna che naviga in acque turbolente, alla ricerca di un porto sicuro. "Contiamo che Truzzu sia un punto di riferimento nel futuro da presidente di Regione," insiste il ministro, e non si ferma qui. Vuole di più. Non solo un collegamento migliore con il continente e l'Europa, ma uno sviluppo turistico che vada oltre il solito, oltre il già visto.





Ma Lollobrigida non è venuto in Sardegna solo per tessere le lodi di Truzzu o per discettare sulla politica insulare. C'è di più. La sua agenda prevede un appuntamento con la tradizione, un tuffo nel passato che racconta la storia di un'isola e del suo legame indissolubile con le radici più profonde. Parteciperà, infatti, a Oristano alla Sartiglia, quella secolare giostra equestre che ogni anno, a carnevale, trasforma la città in un palcoscenico di coraggio, abilità e antiche usanze. Quindi, tra un impegno istituzionale e una celebrazione folkloristica, il ministro delinea la sua visione per la Sardegna, una visione che punta al rinnovamento ma senza mai dimenticare l'importanza delle tradizioni, quelle stesse tradizioni che fanno dell'isola un luogo unico nel suo genere. E sotto questo sole, tra le parole di Lollobrigida e l'arena di Oristano, si gioca una partita che va oltre il presente, una partita in cui il futuro della Sardegna è in palio.

Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, ha deciso di scendere in campo, e non per fare numero. Arrivato a Cagliari, si è espresso con una franchezza che sa di scommessa politica e di fiducia incrollabile. "Il mio sostegno a Paolo Truzzu è perenne," dichiara senza mezzi termini, a chiare lettere, come fosse una sentenza più che un'opinione.